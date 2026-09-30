Saldo negativo de la SUBE: así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

SUBE: de cuánto es el saldo negativo en octubre 2026. Foto: Argentina.gob.ar

El mes de octubre 2026 llega con aumentos en las tarifas de colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y muchos usuarios de la tarjeta de la SUBE se preguntan de cuánto será el salgo negativo del servicio a partir de ahora. Se trata de un monto súper útil, también conocido como saldo de emergencia, que se puede utilizar antes de cargarle más dinero y con ello pagar el boleto.

Lo cierto es la cifra varía dependiendo de qué transporte se tome cada pasajero. El saldo negativo de la SUBE actualmente es de $1.200 y permanecerá en este monto en el mes de octubre 2026.

Cuál es el saldo negativo de la SUBE en octubre 2026

Para los usuarios de subte de la región metropolitana de Buenos Aires y colectivos de todo el país, el saldo negativo de la SUBE quedará fijado en $1.200.

En tanto, para aquellos pasajeros que se tomen los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Norte y General Roca, el saldo de emergencia es de hasta $650. Por otro lado, el tren Urquiza acepta un negativo de $480. Además, el transporte fluvial también quedó en $1.200.

El saldo negativo de la SUBE en octubre sigue siendo de $1.200. Foto: argentina.gob.ar

Hay que tener en cuenta que el saldo negativo de la SUBE funciona únicamente con la tarjeta física. Es decir que si el usuario quiere abonar con la versión digital del servicio nacional con el saldo de emergencia no podrá hacerlo.

Cuánto cuesta el boleto del subte en octubre 2026

El pasaje del subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AMBA) aumentará un 3,6% a partir de este jueves 1 de octubre y pasará a costar un total de $1.817. En tanto, el Premetro saldrá $636.

En el caso del boleto de subte, los incrementos muestran que ya el saldo negativo de la SUBE no alcanzan para abonar un viaje.

Ahora bien, desde EMOVA informaron que el usuario podrá acceder a diversos beneficios y descuentos con el correr de los viajes.

De 21 a 30 viajes : se logra un descuento de 20% , es decir, el boleto queda en $1.453,60 .

De 31 a 40 viajes : se puede acceder a un descuento del 30% , es decir, el monto queda en $1.271,90 .

41 viajes en adelante: se logra un descuento de 40%, es decir, el pasaje queda en $1.090,20.

El subte aumentará en octubre de 2026 un 3,6%. Foto: X / @Claubonara.

Cuánto cuesta el boleto de los colectivos en AMBA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AMBA), los colectivos aumentarán en un 3,7% y el valor de los pasajes dependerá de los kilómetros de cada uno de los viajes.

Recorridos de hasta 3 kilómetros: $920,48

Recorridos de 3 a 6 kilómetros: $1.022,81

Recorridos de 6 a 12 kilómetros: $1.101,59

Recorridos 12 a 27 kilómetros: $1.180,44

Por otro lado, aquellos que tomen colectivos en la provincia de Buenos Aires el incremento de la tarifa escaló en un 3,6%. De esta manera, los boletos con la tarjeta SUBE registrada quedan fijados en:

Recorridos de hasta 3 kilómetros: $1.206,39

Recorridos de 3 a 6 kilómetros: $1.357,18

Recorridos de 6 a 12 kilómetros: $1.507,98

Recorridos de 12 a 27 kilómetros: $1.809,58

Cuánto vale el boleto de tren

El nuevo tarifario de los boletos de las líneas de tren aún no han sido comunicado. En septiembre 2026, el pasaje mínimo (primera sección) quedó en $450; el de la segunda sección tiene un valor de $640 y el de la tercera, $790.