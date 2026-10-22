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Ezeiza modifica vuelos por obras: cuáles son las aerolíneas que no operarán desde esta semana y qué deben revisar los pasajeros antes de viajar

El aeropuerto internacional funcionará con restricciones entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre con una sola pista. Algunas rutas y horarios se modificarán.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Vuelos en Ezeiza y Aeroparque
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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrá cambios importantes en su operatoria desde este domingo 25 de octubre hasta el 11 de noviembre, debido a obras de rehabilitación de pistas. Durante ese periodo, la terminal funcionará con una sola pista y una longitud operativa reducida, una condición que afectará especialmente a los vuelos internacionales de larga distancia.

Esta medida, obligó a las aerolíneas a reorganizar sus cronograma para mantener la conectividad dentro de las posibilidades operativas. De hecho, según la información difundida por la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI), 16 compañías mantendrán sus operaciones, aunque algunas aplicarán modificaciones, mientras que otras 14 suspenderán temporalmente sus vuelos desde o hacia Ezeiza.

Por este motivo, aquellos pasajeros que estén próximos a viajar, deberán verificar las condiciones y las fechas del itinerario del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Ezeiza operará con limitaciones por arreglos Foto: Foto generada con IA

Por qué Ezeiza tendrá restricciones desde este domingo

Las limitaciones responden a un plan de obras de aproximadamente US$110 millones, impulsado por Aeropuertos Argentina en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

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Los trabajos en el aeropuerto incluyen la rehabilitación de la pista secundaria y de su intersección con la principal. Durante los 18 días previstos para esta etapa, la operación quedará concentrada en una sola pista, cuya longitud disponible se reducirá de 3.300 a 1.850 metros.

Esta reducción afecta especialmente a los aviones de fuselaje ancho utilizados en trayectos intercontinentales, ya que para despegar con grandes cantidades de combustible y pasajeros, esas aeronaves necesitan condiciones específicas de pista, por lo que las compañías deberán adaptar sus operaciones.

El plan también contempla la renovación del sistema de balizamiento, la repavimentación de la calle de rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos destinados al mantenimiento de las operaciones de rampa.

Aeropuerto Internacional Ezeiza. Foto: NA

Qué aerolíneas seguirán operando en Ezeiza durante el periodo de reparación de las pistas

De acuerdo con el esquema difundido por la AAACI, estas son las 16 compañías que mantendrán operaciones durante el período de obras, aunque no todas lo harán con sus itinerarios habituales. Entre ellas, se encuentran:

  • Aerolíneas Argentinas
  • Air Europa
  • Andes
  • Arajet
  • Avianca
  • Boliviana de Aviación
  • Copa Airlines
  • Flybondi
  • GOL Líneas Aéreas
  • Iberia
  • ITA Airways
  • JetSMART
  • LATAM
  • Level
  • Sky Airline
  • Plus Ultra

La continuidad de estas compañías no significa que todos sus vuelos mantengan los mismos horarios, aeronaves o recorridos. Algunas incorporarán escalas técnicas para cargar combustible, mientras que otras ajustarán frecuencias o capacidad.

Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas informó que mantendrá sus servicios a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba, mientras que sus vuelos a Madrid y Roma realizarán escalas técnicas en Río de Janeiro para reabastecerse de combustible.

Iberia también prevé mantener sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid, con una parada técnica en Montevideo en el trayecto de salida desde Ezeiza hacia Europa. Otras compañías internacionales adoptarán medidas operativas específicas según las características de sus aeronaves y rutas.

Aviones; aeropuertos. Foto: Unsplash

Cuáles son las aerolíneas que suspenderán sus vuelos

Según el listado difundido por la AAACI, 14 compañías suspenderán temporalmente sus operaciones desde o hacia Ezeiza durante el período previsto para las obras. La nómina informada incluye:

  • Aeroméxico
  • Air Canada
  • Air France
  • American Airlines
  • British Airways
  • Delta Air Lines
  • Emirates
  • Ethiopian Airlines
  • KLM
  • Lufthansa
  • SWISS
  • Turkish Airlines
  • United Airlines
  • China Eastern

La suspensión corresponde al período alcanzado por las restricciones y no implica necesariamente que las compañías abandonen de forma permanente sus rutas hacia la Argentina.

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Redacción Sociedad
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