ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre: calendario completo por DNI

Pagos ANSES Foto: ANSES

El calendario de pagos de ANSES entra en una semana decisiva: finaliza el cronograma para jubilados que perciben el haber mínimo, concluyen los depósitos de la AUH y comienza el pago para quienes cobran jubilaciones superiores a la mínima. Además, habrá acreditaciones para titulares de la Asignación por Embarazo, Prenatal, Progresar y la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con el calendario correspondiente a octubre de 2026 entre el lunes 19 y el viernes 23, con fechas organizadas principalmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

ANSES: quiénes cobran el lunes 19 de octubre

El lunes se reactivarán los depósitos para varios grupos de beneficiarios. Según el cronograma informado, cobrarán:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 6.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF con DNI terminado en 6.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 5.

Beneficiarios de la Asignación por Prenatal con DNI terminados en 6 y 7.

Estudiantes de Becas Progresar con DNI terminados en 8 y 9.

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En el caso de las jubilaciones mínimas, este pago forma parte de la etapa final del calendario mensual. Los titulares de la AUH y del SUAF también ingresarán en los últimos días de sus respectivos cronogramas.

Quiénes reciben pagos de ANSES el martes 20 de octubre

Durante el martes continuarán las acreditaciones para jubilaciones, asignaciones familiares y prestaciones vinculadas con el embarazo.

Ese día cobrarán:

Jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo con DNI terminado en 7.

Titulares de la AUH con DNI terminado en 7.

Beneficiarios del SUAF con DNI terminado en 7.

Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6.

Beneficiarios de la Asignación por Prenatal con DNI terminados en 8 y 9.

La Asignación por Prenatal completará de esta manera sus pagos organizados por terminación de documento. Para la Asignación por Maternidad, la acreditación se realiza en la primera fecha disponible del calendario correspondiente, sin depender necesariamente del último número del DNI.

Calendario de ANSES para el miércoles 21 de octubre

A mitad de semana continuará el tramo final de las jubilaciones mínimas, la AUH y las asignaciones familiares.

El miércoles cobrarán:

Jubilados y pensionados con haberes de hasta la mínima y DNI terminado en 8.

Titulares de la AUH con DNI terminado en 8.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF con DNI terminado en 8.

Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7.

Los depósitos se realizan en las cuentas bancarias declaradas por cada titular. Como ocurre habitualmente, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que queda acreditado.

ANSES: quiénes cobran el jueves 22 de octubre

El jueves será una jornada importante porque terminará el calendario de varias prestaciones y comenzará el correspondiente a la Prestación por Desempleo.

Cobrarán:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 9.

Titulares de la AUH con DNI terminado en 9.

Beneficiarios del SUAF con DNI terminado en 9.

Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 0 y 1.

Con esta fecha finalizará el calendario para jubilados que cobran hasta un haber mínimo y para los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo.

Quiénes cobran el viernes 23 de octubre

El viernes comenzará el calendario para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Al mismo tiempo, finalizarán los pagos de la Asignación por Embarazo.

Ese día cobrarán:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1.

Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3.

Los jubilados con ingresos superiores al haber mínimo continuarán cobrando durante la semana siguiente. Los pagos para documentos terminados en 2 y 3 están previstos para el lunes 26 de octubre, mientras que las restantes terminaciones se distribuirán hasta el jueves 29.

Qué otros pagos de ANSES siguen vigentes en octubre

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción mantienen un período de cobro extendido. Lo mismo sucede con las asignaciones familiares destinadas a titulares de Pensiones No Contributivas, por lo que estos beneficiarios no se encuentran sujetos a una única fecha durante la semana.

Para saber con precisión si un depósito ya fue realizado, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben buscar la opción relacionada con “Cobros” o “Fecha y lugar de cobro”, donde se informa la prestación, la fecha asignada y el medio de pago.