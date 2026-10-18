comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre: calendario completo por DNI

El organismo avanza con el calendario de octubre para jubilados, pensionados, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Progresar y Desempleo. El detalle completo según el DNI.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Oficinas ANSES
Pagos ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El calendario de pagos de ANSES entra en una semana decisiva: finaliza el cronograma para jubilados que perciben el haber mínimo, concluyen los depósitos de la AUH y comienza el pago para quienes cobran jubilaciones superiores a la mínima. Además, habrá acreditaciones para titulares de la Asignación por Embarazo, Prenatal, Progresar y la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con el calendario correspondiente a octubre de 2026 entre el lunes 19 y el viernes 23, con fechas organizadas principalmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

ANSES: quiénes cobran el lunes 19 de octubre

El lunes se reactivarán los depósitos para varios grupos de beneficiarios. Según el cronograma informado, cobrarán:

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 6.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6.
  • Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF con DNI terminado en 6.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 5.
  • Beneficiarios de la Asignación por Prenatal con DNI terminados en 6 y 7.
  • Estudiantes de Becas Progresar con DNI terminados en 8 y 9.
ANSES cobros
ANSES Foto: ANSES

En el caso de las jubilaciones mínimas, este pago forma parte de la etapa final del calendario mensual. Los titulares de la AUH y del SUAF también ingresarán en los últimos días de sus respectivos cronogramas.

Contenido Recomendado

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026

Podrían cambiar las fechas de pago de ANSES en noviembre:qué grupo de jubilados debe revisar el calendario y por qué

Podrían cambiar las fechas de pago de ANSES en noviembre: qué grupo de jubilados debe revisar el calendario y por qué

Quiénes reciben pagos de ANSES el martes 20 de octubre

Durante el martes continuarán las acreditaciones para jubilaciones, asignaciones familiares y prestaciones vinculadas con el embarazo.

Ese día cobrarán:

  • Jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo con DNI terminado en 7.
  • Titulares de la AUH con DNI terminado en 7.
  • Beneficiarios del SUAF con DNI terminado en 7.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6.
  • Beneficiarios de la Asignación por Prenatal con DNI terminados en 8 y 9.

La Asignación por Prenatal completará de esta manera sus pagos organizados por terminación de documento. Para la Asignación por Maternidad, la acreditación se realiza en la primera fecha disponible del calendario correspondiente, sin depender necesariamente del último número del DNI.

Calendario de ANSES para el miércoles 21 de octubre

A mitad de semana continuará el tramo final de las jubilaciones mínimas, la AUH y las asignaciones familiares.

El miércoles cobrarán:

  • Jubilados y pensionados con haberes de hasta la mínima y DNI terminado en 8.
  • Titulares de la AUH con DNI terminado en 8.
  • Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF con DNI terminado en 8.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7.

Los depósitos se realizan en las cuentas bancarias declaradas por cada titular. Como ocurre habitualmente, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que queda acreditado.

ANSES: quiénes cobran el jueves 22 de octubre

El jueves será una jornada importante porque terminará el calendario de varias prestaciones y comenzará el correspondiente a la Prestación por Desempleo.

Cobrarán:

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 9.
  • Titulares de la AUH con DNI terminado en 9.
  • Beneficiarios del SUAF con DNI terminado en 9.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8.
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 0 y 1.

Con esta fecha finalizará el calendario para jubilados que cobran hasta un haber mínimo y para los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo.

Quiénes cobran el viernes 23 de octubre

El viernes comenzará el calendario para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Al mismo tiempo, finalizarán los pagos de la Asignación por Embarazo.

Ese día cobrarán:

  • Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9.
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3.

Los jubilados con ingresos superiores al haber mínimo continuarán cobrando durante la semana siguiente. Los pagos para documentos terminados en 2 y 3 están previstos para el lunes 26 de octubre, mientras que las restantes terminaciones se distribuirán hasta el jueves 29.

Qué otros pagos de ANSES siguen vigentes en octubre

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción mantienen un período de cobro extendido. Lo mismo sucede con las asignaciones familiares destinadas a titulares de Pensiones No Contributivas, por lo que estos beneficiarios no se encuentran sujetos a una única fecha durante la semana.

Para saber con precisión si un depósito ya fue realizado, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben buscar la opción relacionada con “Cobros” o “Fecha y lugar de cobro”, donde se informa la prestación, la fecha asignada y el medio de pago.

ANSESOctubreCalendario
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

    Jubilados ANSES: cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

  2. ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge:cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

    ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge: cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

  3. La demanda de dólares sigue alta:desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

    La demanda de dólares sigue alta: desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

  4. Aumentan los peajes en octubre 2026:cuánto cuesta viajar en Buenos Aires y por qué el gasto anual supera los $11 millones

    Aumentan los peajes en octubre 2026: cuánto cuesta viajar en Buenos Aires y por qué el gasto anual supera los $11 millones

  5. Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

    Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

FAA

La reforma política se demora:el Gobierno no consigue los votos y cambia su estrategia para 2027

Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

Reforma del Código Penal:el Gobierno busca aumentar las penas por robos, narcotráfico y delitos contra menores

Economía

Día de la Madre 2026:las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

Día de la Madre - regalos

ANSES confirmó quiénes cobran del 19 al 23 de octubre:calendario completo por DNI

Jubilados ANSES:cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

La demanda de dólares sigue alta:desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

Internacionales

Macron habló tras los disturbios en Francia:“Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

Emmanuel Macron habló tras los disturbios en Francia

En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural:ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

Sigue el caos en Francia:un incendio destruyó parte de un histórico Ayuntamiento de 143 años durante una jornada de protestas

Un militar cayó desde más de 30 metros durante una exhibición en un estadio de Estados Unidos y resultó gravemente herido