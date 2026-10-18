Jubilados ANSES: cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026 y cómo quedan los haberes

ANSES: se definen las jubilaciones de noviembre 2026. Foto: ANSES

Las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a aumentar en noviembre de 2026, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual que ajusta los haberes según la inflación. El porcentaje de actualización dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato oficial estaba previsto para el martes 13 de octubre y constituyó una referencia clave para calcular cuánto cobrarán los jubilados y pensionados durante el próximo mes. Mientras tanto, las estimaciones de distintas consultoras permiten anticipar los posibles montos de los haberes previsionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: NA

La inflación de septiembre 2026

El IPC registró una suba del 1,9% en septiembre, según informó este martes el INDEC. El resultado reflejó una aceleración de los precios frente a agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%.

Con esta variación, la inflación acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 llegó al 23,6%, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,4%.

El nuevo registro mantiene el comportamiento irregular que muestra la evolución de los precios desde julio, cuando el índice había marcado un 2,1%. Desde entonces, la inflación alternó períodos de desaceleración y repuntes: agosto había registrado el menor avance mensual del año, con un 1,7%, mientras que marzo continúa siendo el mes con la cifra más elevada, con un 3,4%.

Cómo sigue el calendario de pagos de la ANSES en octubre

El cronograma de pagos de octubre continúa según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Tras la interrupción por el feriado nacional del 12 de octubre, los depósitos se reanudaron el martes 13.

Pagos de octubre 2026.

Para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, las fechas restantes son el 19 de octubre para DNI terminados en 6, el 20 para los terminados en 7, el 21 para los finalizados en 8 y el 22 para los que terminan en 9.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 4 y 5 cobraron el 13 de octubre; aquellos con terminaciones 6 y 7, el 14; y quienes tienen DNI finalizados en 8 y 9, el 15.

Por último, los jubilados que superan la mínima cobran el 23 de octubre si sus documentos terminan en 0 y 1; el 26, para las terminaciones 2 y 3; el 27, para 4 y 5; el 28, para 6 y 7; y el 29, para 8 y 9.