Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Descuentos en supermercados con Mercado Pago. Foto: Unsplash

Los usuarios de Mercado Pago pueden acceder a descuentos en supermercados y mayoristas durante octubre y noviembre de 2026, con beneficios que varían según la cadena, el día de la semana y el medio de pago utilizado. Entre las promociones informadas se destacan las de Día, Carrefour, Coto, La Anónima y Maxiconsumo, con rebajas que llegan al 25% y no tienen tope de reintegro.

Las ofertas están sujetas a términos y condiciones específicos, por lo que se recomienda revisar las promociones vigentes en la aplicación antes de realizar las compras.

Llenar el carrito es posible con los descuentos de Mercado Pago.

Cómo ahorrar $20 mil en cada uno de estos supermercados: ¿cuánto hay que gastar?

Las promociones de Mercado Pago permiten ahorrar en las compras cotidianas mediante pagos con código QR o con dinero disponible en la cuenta. Estos son algunos de los beneficios informados para octubre y noviembre (sujeto a cambios propios de Mercado Pago).

Día : 15% de descuento los miércoles, es decir, si se gastan $134.000, la cuenta final que se debe pagar es de $114.000 (con el ahorro de los $20 mil).

Carrefour : 15% de descuento los jueves, es decir, si se gastan $134.000, la cuenta final que se debe pagar es de $114.000 (con el ahorro de los $20 mil).

Coto : 25% de descuento los viernes, es decir, si se gastan $80.000, la cuenta final que se debe pagar es de $60.000 (con el ahorro de los $20 mil).

La Anónima : 15% de descuento los lunes, es decir, si se gastan $134.000, la cuenta final que se debe pagar es de $114.000 (con el ahorro de los $20 mil).

Maxiconsumo: 5% de descuento todos los días de la semana, es decir, si se gastan $400.000, la cuenta final que se debe pagar es de $380.000 (con el ahorro de los $20 mil).

Hay que tener en cuenta que estos descuentos se aplican tanto en los locales físicos como también en tiendas online, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Cómo consultar los descuentos de Mercado Pago para noviembre de 2026

Los calendarios de promociones de las billeteras virtuales suelen actualizarse al cierre o al comienzo de cada mes. Por eso, los descuentos correspondientes a noviembre de 2026 deberán verificarse cuando las cadenas y Mercado Pago publiquen o renueven sus condiciones.

Vigencia de los descuentos con Mercado Pago.

De todos modos, desde la app muchas veces ya adelantan que ciertos descuentos quedarán fijos hasta fin de año.

Antes de realizar una compra, es importante comprobar el día de vigencia, el medio de pago exigido, los locales adheridos y los posibles topes de reintegro. De esta manera, los usuarios pueden comparar las alternativas disponibles y aprovechar los beneficios que mejor se adapten a sus gastos.