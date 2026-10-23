comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Entre las promociones informadas se destacan las de Día, Carrefour, Coto, La Anónima y Maxiconsumo, con rebajas que llegan al 25% y no tienen tope de reintegro. Conocé cómo aprovechar estas ofertas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Descuentos en supermercados con Mercado Pago
Descuentos en supermercados con Mercado Pago. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los usuarios de Mercado Pago pueden acceder a descuentos en supermercados y mayoristas durante octubre y noviembre de 2026, con beneficios que varían según la cadena, el día de la semana y el medio de pago utilizado. Entre las promociones informadas se destacan las de Día, Carrefour, Coto, La Anónima y Maxiconsumo, con rebajas que llegan al 25% y no tienen tope de reintegro.

Las ofertas están sujetas a términos y condiciones específicos, por lo que se recomienda revisar las promociones vigentes en la aplicación antes de realizar las compras.

Supermercados. Foto: Unsplash
Llenar el carrito es posible con los descuentos de Mercado Pago.

Cómo ahorrar $20 mil en cada uno de estos supermercados: ¿cuánto hay que gastar?

Las promociones de Mercado Pago permiten ahorrar en las compras cotidianas mediante pagos con código QR o con dinero disponible en la cuenta. Estos son algunos de los beneficios informados para octubre y noviembre (sujeto a cambios propios de Mercado Pago).

  • Día: 15% de descuento los miércoles, es decir, si se gastan $134.000, la cuenta final que se debe pagar es de $114.000 (con el ahorro de los $20 mil).
  • Carrefour: 15% de descuento los jueves, es decir, si se gastan $134.000, la cuenta final que se debe pagar es de $114.000 (con el ahorro de los $20 mil).
  • Coto: 25% de descuento los viernes, es decir, si se gastan $80.000, la cuenta final que se debe pagar es de $60.000 (con el ahorro de los $20 mil).
  • La Anónima: 15% de descuento los lunes, es decir, si se gastan $134.000, la cuenta final que se debe pagar es de $114.000 (con el ahorro de los $20 mil).
  • Maxiconsumo: 5% de descuento todos los días de la semana, es decir, si se gastan $400.000, la cuenta final que se debe pagar es de $380.000 (con el ahorro de los $20 mil).

Hay que tener en cuenta que estos descuentos se aplican tanto en los locales físicos como también en tiendas online, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Contenido Recomendado

Quién ganó el Prode de Mercado Pago:de cuánto fue el premio tras el Mundial 2026

Mercado Pago

Mercado Pago:cómo abrir una cuenta para menores, cuáles son los requisitos y qué funciones habilita

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago

Cómo consultar los descuentos de Mercado Pago para noviembre de 2026

Los calendarios de promociones de las billeteras virtuales suelen actualizarse al cierre o al comienzo de cada mes. Por eso, los descuentos correspondientes a noviembre de 2026 deberán verificarse cuando las cadenas y Mercado Pago publiquen o renueven sus condiciones.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago
Vigencia de los descuentos con Mercado Pago.

De todos modos, desde la app muchas veces ya adelantan que ciertos descuentos quedarán fijos hasta fin de año.

Antes de realizar una compra, es importante comprobar el día de vigencia, el medio de pago exigido, los locales adheridos y los posibles topes de reintegro. De esta manera, los usuarios pueden comparar las alternativas disponibles y aprovechar los beneficios que mejor se adapten a sus gastos.

Mercado PagoDescuentosSupermercados
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026:cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

    Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026: cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

  2. Plazo fijo en octubre 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

    Plazo fijo en octubre 2026: cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

  3. Plazo fijo:cuánto invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000 en noviembre de 2026

    Plazo fijo: cuánto invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000 en noviembre de 2026

  4. Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

    Crisis en la industria textil: la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

  5. El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y el dólar oficial tocó un nuevo máximo

    El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y el dólar oficial tocó un nuevo máximo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei se reunió con Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU:quién es y cuál es su función en el gobierno de Donald Trump

Javier Milei y Christopher Landau en Casa Rosada.

Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera vinculada con AFA

El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura:el particular tema que utilizó para musicalizarlo

Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales:quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

Economía

Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Descuentos en supermercados con Mercado Pago

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026:cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

Plazo fijo:cuánto invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000 en noviembre de 2026

Internacionales

Dolarización de hecho, salarios precarios y jubilaciones congeladas:los testimonios que muestran la dura realidad económica de Venezuela

🚨 VENEZUELA: UNA ECONOMÍA EN CRISIS | ¿Cómo es vivir y trabajar en un país en reconstrucción?

Impactante video:un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones

A días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu ordenó el “cierre total” de Cisjordania en respuesta al ataque en Hebrón

Elecciones en Brasil:modelos de IA falsas conmocionan la política, de la campaña sucia a la monetización en OnlyFans