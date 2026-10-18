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La demanda de dólares sigue alta: desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones

El impacto de la demanda va a empezar a sentirse con mayor volumen de cara al próximo año, en medio de las elecciones presidenciales. Si bien el Gobierno sostiene que 2027 va a ser “un año atípico”, la cobertura cambiaria siempre asoma y amenaza con quitar parte de la “bazuca” de dólares con los que cuenta la administración central.

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Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS
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Desde que el Gobierno dispuso levantar la restricción para la compra de dólares, la demanda se elevó por encima de los US$ 57.000 millones en agosto, monto que significó más de cuatro veces el superávit energético de ese mismo período.

La administración central liberó la adquisición de los dólares para las personas humanas a partir de abril de 2025. El fin de esa restricción se tradujo en una demanda exponencial de la población hacia el mercado en busca de la divisa que, comúnmente, suele funcionar como resguardo ante la incertidumbre y volatilidad de las economías emergentes.

Durante agosto, de la salida neta de billetes y divisas en el sector privado no financiero (unos US$ 2.600 millones), se estima que unos US$ 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales y US$700 millones fueron a activos externos, mientras que otros US$ 900 millones se usaron para cancelar gastos con tarjeta (turismo e importaciones).

La demanda de dólares sigue alta: desde el fin del cepo se compraron US$57.400 millones Foto: NA

De acuerdo con el último informe de la Fundación Libertad, desde abril de 2025 a agosto de este año las compras netas de billetes y divisas de las personas alcanzaron los US$ 57.471 millones, cuadruplicando el superávit energético del mismo período (US$13.552 millones).

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Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

Desde la salida del cepo cambiario, el mayor mes con cobertura vino en septiembre de 2025, cuando se compraron cerca de US$ 7.000 millones. A partir de ese mes, la demanda aflojó hasta la media de los US$ 3.000 millones, con altas y bajas, y cerró agosto con una adquisición de US$ 3.336 millones.

Se estima que unos US$ 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales y US$700 millones fueron a activos externos Foto: NA.

Por el lado del sector energético, el superávit fue de US$ 11.071 en los últimos doce meses, alcanzando un nuevo máximo.

Para dimensionar el cambio: a diciembre de 2023 ese saldo era prácticamente nulo (US$ 41 millones), en agosto de 2024 rondaba los US$ 4.226 millones y en agosto de 2025, US$ 7.200 millones. Mientras que en ocho meses de 2026, el sector ya acumuló un superávit de US$ 7.834 millones, prácticamente lo mismo que en todo 2025 (US$ 7.829 millones).

La energía ya explica casi la mitad del superávit comercial. De los US$ 24.460 millones de saldo de bienes de los últimos 12 meses, el 45,3% corresponde al saldo energético.

La pregunta de fondo

Sin embargo, el monto total que demandaron las personas mete cierto tipo de presión sobre el Banco Central (BCRA).

En el balance cambiario, la cuenta corriente dio un superávit de US$ 806 millones en agosto, llegando al quinto mes positivo seguido, aunque la cuenta financiera cambiaria fue deficitaria en US$ 1.061 millones. “La pregunta de fondo sigue siendo si el superávit corriente alcanza para cubrir esa demanda de cobertura sin que el BCRA resigne compras”, explican desde la Fundación.

El impacto de la demanda va a empezar a sentirse con mayor volumen de cara al próximo año, en medio de las elecciones presidenciales. Si bien el Gobierno sostiene que 2027 va a ser “un año atípico”, la cobertura cambiaria siempre asoma y amenaza con quitar parte de la “bazuca” de dólares con los que cuenta la administración central.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

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