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Plazo Fijo: cuánto gano por invertir 1 millón de pesos a 30 días de octubre a noviembre en los principales bancos de Argentina

Con las tasas que ofrecen actualmente los bancos, invertir dinero a 30 días puede generar una diferencia interesante al momento del vencimiento. Cuánto se puede ganar y qué factores determinan el rendimiento de esta inversión.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Plazo Fijo: cuánto gano por invertir 1 millón de pesos a 30 días en los principales bancos de Argentina
Plazo Fijo: cuánto gano por invertir 1 millón de pesos a 30 días en los principales bancos de Argentina Foto: Pexels.
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Depositar $1.000.000 a 30 días en plazo fijo es un atractivo elegido por los argentinos al momento de generar ganancias. Por ello mismo, existen intereses de entre $13.150,68 u $19.726,03 de acuerdo a las tasas nominales anuales que relevan los bancos. De este modo, se vuelve clave analizar las propuestas antes de establecer un resultado final de plazo fijo.

En este sentido, la tasa más alta del listado corresponde a Reba Compañía Financiera, con un 24% anual, cuyo vencimiento asciende a $1.019.726,03. Luego está Banco Meridian, con 23,75%, y Banco CMF y Banco de Comercio, ambos con 23,5%. En estos casos, el resultado estimado de ganancia a 30 días es de $19.300.

Billetes argentinos; plazo fijo. Foto: NA.
La tasa más alta del listado corresponde a Reba Compañía Financiera, con un 24% anual, cuyo vencimiento asciende a $1.019.726,03.

Por su parte, el Banco Patagonia es el último en la lista con un interés del 16% anual cuyo depósito llegaría a los $13.150,68 al finalizar el período temporal. Banco Santander Argentina y Banco de la Ciudad de Buenos Aires informan 17%, mientras que Banco Galicia ofrece 18,25% y Banco Credicoop, 18,5%.

¿De cuánto son los intereses de invertir 1 millón a 30 días en los principales bancos del país?

El resultado de invertir $1.000.000 más intereses en los principales bancos argentinos:

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Día de la Madre - regalos
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: rendimiento de $1 millón: $1.017.054,79
  • Banco del Chubut S.A.: $1.016.438,36
  • Banco del Sol S.A.: $1.018.904,11
  • Banco Dino S.A.: $1.016.438,36
  • Banco Hipotecario S.A.: $1.018.082,19
  • Banco Julio Sociedad Anónima: $1.015.616,44
  • Banco Mariva S.A.: $1.018.904,11
  • Banco Masventas S.A.: $1.017.260,27
  • Banco Meridian S.A.: $1.019.520,55
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: $1.015.616,44
  • Banco Voii S.A.: $1.018.904,11
  • BiBank S.A.: $1.017.671,23
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: $1.018.904,11
  • Reba Compañía Financiera S.A.: $1.019.726,03
  • Banco de la Nación Argentina: $1.015.821,92
  • Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: $1.015.000
  • Banco BBVA Argentina S.A.: $1.015.616,44
  • Banco Santander Argentina S.A.: $1.013.972,60
Banco Santander
Banco Santander
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: $1.018.082,19
  • Banco Macro S.A.: $1.017.260,27
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: $1.014.876,71
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: $1.013.972,60
  • Banco Patagonia S.A.: $1.013.150,68
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: $1.015.205,48
  • Banco Bica S.A.: $1.018.904,11
  • Banco CMF S.A.: $1.019.315,07
  • Banco Comafi Sociedad Anónima: $1.015.616,44
  • Banco de Comercio S.A.: $1.019.315,07
  • Banco de Formosa S.A.: $1.015.205,48

El cálculo proviene de la Tasa Nominal Anual

La Tasa Nominal Anual (TNA) es el porcentaje de interés que paga un banco por un depósito a lo largo de un año, sin considerar la capitalización de intereses. En este sentido, la fórmula utilizada para calcular los rendimientos fue de:

  • $1.000.000 × [1 + (((tasa/365) × 30)/100)].

Así, el resultado da lugar al monto total al vencimiento, es decir, el capital inicial sumado a los intereses brutos generados durante los 30 días de la colocación.

Economía argentinaPlazo fijoPesos argentinos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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