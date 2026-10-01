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Plazo fijo en octubre 2026: cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

A principios de octubre, una nueva alternativa de inversión vuelve a captar la atención de los ahorristas. Con las tasas vigentes, el rendimiento que puede dejar una suma determinada durante apenas 30 días depende de un factor clave que conviene revisar antes de hacer la operación.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los intereses diferentes que ofrecen los plazos fijos.
Los intereses diferentes que ofrecen los plazos fijos. Foto: Unsplash.
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Con las tasas que ofrecen actualmente los bancos, invertir dinero a 30 días puede generar una diferencia interesante al momento del vencimiento. Para quienes buscan conocer de antemano cuánto recibirán, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los pequeños ahorristas.

A principios de octubre 2026, colocar $500.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener un rendimiento que depende principalmente de la Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida por cada banco.

Cuánto paga un plazo fijo de $500.000 a 30 días

El rendimiento de un plazo fijo está determinado principalmente por la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece la entidad financiera. Como cada banco puede establecer diferentes tasas, un mismo monto invertido durante el mismo período puede generar distintos intereses.

Plazo fijo
Plazo fijo y sus intereses.

Para una inversión de $500.000 durante 30 días, y tomando como referencia un rendimiento aproximado de entre 1,65% y 1,85% para ese período, la ganancia se ubicaría entre $8.000 y $9.500.

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De esta manera, al finalizar los 30 días, el ahorrista podría recibir aproximadamente entre $508.000 y $509.500, dependiendo de la tasa vigente en el banco elegido.

Hay que tener en cuenta que, desde que el Banco Central (BCRA) dejó de establecer una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, las entidades tienen mayor libertad para definir los rendimientos que ofrecen a sus clientes.

Por eso, antes de constituir el depósito, es importante revisar la TNA vigente, ya que una diferencia en la tasa puede modificar el interés obtenido incluso cuando el monto y el plazo sean exactamente los mismos.

Al cumplirse los 30 días, el banco devuelve el capital inicial de $500.000 más los intereses generados.

Una vez finalizado el plazo, el dinero puede quedar disponible en la cuenta o utilizarse para constituir un nuevo plazo fijo. Si se reinvierte tanto el capital como los intereses, el nuevo rendimiento se calculará sobre un monto mayor.

Plazo fijo - economía
¿Conviene hacer un plazo fijo?

¿Conviene poner $500.000 en un plazo fijo?

La conveniencia de colocar $500.000 en un plazo fijo depende de la tasa ofrecida y de la evolución de los precios durante el mismo período. También puede compararse con otras alternativas de inversión disponibles para determinar cuál se adapta mejor a cada objetivo financiero.

El plazo fijo permite conocer de antemano el rendimiento nominal que se obtendrá al vencimiento, siempre que se mantenga la inversión durante los 30 días pactados.

Además, las tasas pueden variar entre bancos y modificarse con el tiempo. Por eso, antes de realizar la operación, es recomendable consultar la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y verificar cuánto pagará la entidad por el período seleccionado.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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