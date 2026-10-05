Plazo fijo en octubre: banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Cuánto gano si invierto un millón de pesos en un plazo fijo en el mes de octubre en los principales bancos de Argentina Foto: REUTERS

Los principales bancos de la República Argentina ofrecen tasas que van desde el 16% al 23,5% para depósitos de dinero a 30 días. Con la fórmula indicada para una inversión de $1.000.000, la ganancia oscila entre $13.186,81 y $19.368,13. De este modo, la diferencia entre ambas opciones alcanza los $6.181,32 por cada millón colocado durante ese período.

Los bancos que ofrecen la mayor tasa de la lista, un 23,5%, son el Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. El resultado de cada una de ellas es de $1.019.369,13 al cabo de 30 días de acuerdo con el cálculo que divide la tasa por 364, multiplica aquel resultado por 30 y luego lo aplica sobre el capital inicial.

Los bancos que ofrecen la mayor tasa de la lista, un 23,5%, son el Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. Foto: Pexels.

¿Cuánto pagan los principales bancos por depósitos de un millón de pesos?

Banco CMF S.A.: $1.019.368,13 (TNA 23,5%)

Banco de Comercio S.A.: $1.019.368,13 (23,5%)

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: $1.019.368,13 (23,5%)

Banco Bica S.A.: $1.018.956,04 (23%)

Banco del Sol S.A.: $1.018.956,04 (23%)

Banco Mariva S.A.: $1.018.956,04 (23%)

Banco Meridian S.A.: $1.018.956,04 (23%)

Banco Voii S.A.: $1.018.956,04 (23%)

Reba Compañía Financiera S.A.: $1.018.956,04 (23%)

Bibank S.A.: $1.018.543,96 (22,5%)

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.018.131,87 (22%)

Banco Provincia Foto: Instagram @banco_provincia

Banco Hipotecario S.A.: $1.018.131,87 (22%)

Banco Masventas S.A.: $1.017.307,69 (21%)

Banco de Córdoba: $1.017.101,65 (20,75%)

Banco Dino S.A.: $1.016.483,52 (20%)

Banco Macro S.A.: $1.016.071,43 (19,5%)

Banco del Chubut S.A.: $1.016.071,43 (19,5%)

Banco Nación: $1.015.865,38 (19,25%)

Banco BBVA Argentina S.A.: $1.015.659,34 (19%)

Banco Comafi S.A.: $1.015.659,34 (19%)

Banco Julio S.A.: $1.015.659,34 (19%)

Banco Provincia de Tierra del Fuego: $1.015.659,34 (19%)

Banco Credicoop: $1.015.247,25 (18,5%)

Banco de Formosa S.A.: $1.015.247,25 (18,5%)

Banco Galicia: $1.015.041,21 (18,25%)

ICBC Argentina: $1.014.917,58 (18,1%)

Banco Ciudad: $1.014.010,99 (17%)

Banco Ciudad

Banco Santander Argentina S.A.: $1.013.598,90 (16,5%)

Banco Patagonia S.A.: $1.013.186,81 (16%)

¿Cómo fluctuó la serie anual de intereses?

El recorrido de las tasas de interés mostró fuertes cambios en el último año. A comienzos de octubre de 2025, la tasa promedio para depósitos en pesos se ubicaba en 40,81% y alcanzó su punto más alto apenas dos semanas después, cuando llegó a 58,36%. En el caso de los plazos fijos de personas físicas, arrancó en 37,86% y tocó un máximo de 45,74% también durante mediados de octubre.

Tras esos picos, los rendimientos comenzaron a retroceder durante los últimos meses de 2025. Hacia fines de diciembre, la tasa promedio del sistema ya se había reducido a 25,69%, mientras que para las personas humanas se ubicaba en 24,53%. Durante enero de 2026 hubo una recuperación parcial, con valores que volvieron a superar el 35% en el promedio general y el 28% para los ahorristas.

El recorrido de las tasas de interés mostró fuertes cambios en el último año.

Sin embargo, la tendencia bajista regresó en los meses siguientes. Entre marzo y mayo de 2026 las tasas volvieron a perder terreno y, desde junio, se mantuvieron relativamente estables en torno al 20% para el promedio general y cerca del 19% para las colocaciones de personas físicas, con leves variaciones diarias.

El último dato disponible, correspondiente al 1 de octubre de 2026, mostró una tasa promedio de 22,68% para el total de depósitos en pesos y de 19,83% para personas humanas. En comparación con el inicio del período analizado, ambas referencias registraron una caída cercana a los 18 puntos porcentuales, reflejando el descenso de los rendimientos de los plazos fijos durante el último año.