Plazo fijo octubre 2026: qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

Intereses de plazo fijo para octubre 2026. Foto: Pexels.

En el transcurso de la primera semana del mes de octubre de 2026, los bancos en la República Argentina siguen ofreciendo tasas de interés - Tasa Nominal Anual (TNA) diferentes en lo que respecta al plazo fijo, por lo que los intereses que obtienen los pequeños ahorristas son disímiles y pueden generar ganancias muy diferentes según se deposite el dinero en una u otra institución.

En ese sentido, hay que tener en cuenta la tasa de referencia promedio de las principales instituciones bancarias que operan en el país. La misma es de aproximadamente el 20% anual, lo que significa que hay bancos que ofrecen una TNA superior a ese número y otros inferior al mismo.

Para obtener mayores intereses, hay que invertir sumas más grandes.

Cuánto gano si invierto $100.000 a 30 días

Con las tasas que ofrecen los bancos durante octubre, los ahorristas pueden calcular cuánto dinero obtendrán al colocar $100.000 en un plazo fijo durante 30 días.

Tomando como referencia una tasa equivalente al 20% para 30 días, una colocación de $100.000 podría generar entre $1.800 y $2.000 de intereses.

De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría aproximadamente entre $101.800 y $102.000, dependiendo de la tasa aplicada por la entidad.

Qué puedo comprar con la ganancia del plazo fijo

En montos pequeños de inversión, como es el caso de los $100.000, la ganancia que se obtiene también es pequeña, por lo que las posibilidades de hacer rendir el dinero no son muchas.

En este caso, los intereses obtenidos alcanzan para comprar lo siguiente:

Un pasaje en subte cuesta a principios de octubre $1.817 con SUBE registrada.

Un pasaje en colectivo en Ciudad de Buenos Aires de un traslado promedio ronda los $1.000 (podrían pagarse dos pasajes con esos intereses).

Entre cuatro y casi cinco pasajes en tren con SUBE registrada (cada pasaje cuesta $420).

Comestibles, como alfajores o galletitas u otros productos pequeños.

Qué hay que tener en cuenta antes de invertir $100.000

Uno de los aspectos centrales es que el Banco Central (BCRA) ya no establece una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo. Esto permite que cada entidad determine libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Por ese motivo, dos bancos pueden pagar intereses diferentes por una colocación de $100.000 a 30 días.

Antes de confirmar la operación, es recomendable revisar la TNA vigente, el plazo seleccionado y el monto que efectivamente se recibirá al vencimiento. Una diferencia de algunos puntos en la tasa puede modificar el resultado final.

También es importante recordar que el dinero queda inmovilizado durante el período acordado. Una vez cumplidos los 30 días, el capital más los intereses quedan nuevamente disponibles para el titular.

Siempre hay que mirar en detalle las TNA que ofrecen los diferentes bancos.

Qué pasa cuando vence el plazo fijo

Al cumplirse los 30 días, el banco devuelve los $100.000 originales más los intereses obtenidos. A partir de ese momento, el ahorrista puede disponer del dinero o volver a invertirlo.

Una alternativa consiste en constituir un nuevo plazo fijo utilizando tanto el capital inicial como los intereses. En ese caso, el siguiente rendimiento se calculará sobre un monto superior.

Sin embargo, si se opta por renovar la inversión, es necesario volver a consultar la tasa disponible, ya que las condiciones pueden cambiar de un período a otro.