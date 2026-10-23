Renunció Daniel González, el funcionario de Luis Caputo que coordinaba la Secretaría de Energía y Minería

Renunció Daniel González a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería. Foto: Secretaría de Energía

Daniel González renunció a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía después de más de dos años en el gobierno de Javier Milei. La salida del exejecutivo de YPF, que había sido convocado por el ministro Luis Caputo en agosto de 2024, fue confirmada por fuentes oficiales a TN e Infobae pasadas las 20 de este jueves 22 de octubre.

Por qué renunció Daniel González al Ministerio de Economía

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron a TN que la renuncia respondió a razones personales y al desgaste de la función pública. Según señalaron, el funcionario consideró que había cumplido una etapa dentro del Gobierno.

González confirmó su salida durante una participación en el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo, donde agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por la oportunidad de formar parte de la administración nacional.

“Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición”, expresó el ahora exfuncionario, quien explicó que su incorporación al sector público había sido concebida como una experiencia temporal. También indicó que había conversado sobre su decisión con Caputo durante los últimos meses y que dejaba el cargo después de una etapa de trabajo que consideró satisfactoria.

Renunció Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería. Foto: Amcham

Qué dijo Luis Caputo y cómo seguirá la coordinación de Energía y Minería

Tras conocerse la renuncia, Luis Caputo despidió públicamente a González y destacó su trabajo al frente de la coordinación de ambas áreas. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, González agradeció la confianza recibida del Presidente y del ministro durante su gestión y desde Economía descartaron que la salida implique un cambio inmediato en la orientación de las políticas energéticas y mineras. “Se va a seguir con su agenda, no es un cambio de gestión”, afirmaron fuentes de la cartera a TN.

La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería tiene entre sus funciones articular proyectos estratégicos de ambas áreas, coordinar iniciativas con inversores y participar en acuerdos con provincias y empresas. Por el momento, no se informó oficialmente quién reemplazará a González ni cuándo se formalizará la designación de una nueva autoridad.

Quién es Daniel González y cuál fue su trayectoria antes de llegar al Gobierno

González es licenciado en Administración de Empresas y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el sector financiero y energético. Antes de incorporarse al Gobierno, trabajó en Merrill Lynch y Bank of America tanto en Buenos Aires como en Nueva York.

En 2012 ingresó a YPF, donde ocupó la dirección financiera y posteriormente se desempeñó como director ejecutivo interino. También fue director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), institución desde la que pasó a integrar el equipo económico de Caputo.

Su designación como secretario de Coordinación de Energía y Minería fue formalizada mediante el Decreto 811/2024, publicado el 11 de septiembre de ese año con efecto desde el 28 de agosto. Durante su gestión, González participó en la articulación de las políticas de dos sectores vinculados con las inversiones, las exportaciones y la generación de divisas.