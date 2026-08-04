ANSES confirmó quiénes cobran primero en agosto: fechas clave del calendario de pagos

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026, un cronograma que vuelve a organizarse según la terminación del DNI y el tipo de prestación que cobra cada beneficiario. Este esquema permite distribuir las acreditaciones durante el mes y evitar una concentración de pagos en una sola fecha.

Los primeros en cobrar serán los titulares de Pensiones No Contributivas, especialmente quienes tengan DNI finalizado en 0 y 1, ya que su fecha de pago está prevista para el lunes 10 de agosto. Dentro de este grupo se incluyen prestaciones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, de acuerdo con el cronograma difundido para el mes.

Ese mismo día también comenzarán a percibir sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0, además de titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con la misma terminación de documento.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados de la mínima

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario de agosto queda distribuido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto

El cronograma contempla una pausa por el feriado del lunes 17 de agosto, por lo que los pagos se retoman el martes 18 para las terminaciones pendientes.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobran en agosto

Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo tendrán un calendario distinto, concentrado sobre el cierre del mes. En este caso, las fechas de pago serán:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

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Esta diferenciación entre haberes mínimos y superiores se mantiene como parte del esquema habitual de liquidación mensual de ANSES.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: las primeras fechas

Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo también tienen fechas definidas según la terminación del DNI. Los primeros pagos serán para quienes tengan documento terminado en 0, el lunes 10 de agosto, y luego continuará la terminación 1, el martes 11.

El calendario para estas prestaciones sigue el mismo orden que el de las jubilaciones mínimas: del 10 al 24 de agosto, con interrupción por el feriado del 17. Esto significa que los titulares deberán revisar su número de documento para saber exactamente cuándo se acreditará el dinero en la cuenta bancaria.

Aumento de ANSES en agosto y bono para jubilados

En agosto de 2026, las prestaciones de ANSES incorporan un aumento del 1,89%, aplicado por movilidad mensual en función del dato de inflación de junio. Con esta actualización, la jubilación mínima queda en $419.775,93, y quienes acceden al bono extraordinario de $70.000 alcanzan un total de $489.775,93.

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Además, la PUAM llega a $405.820,74 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan los $363.843,15 sumando el refuerzo previsional.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Más allá del calendario general, ANSES recomienda verificar la fecha y el lugar de cobro desde los canales oficiales. Para hacerlo, los beneficiarios pueden ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultar el calendario de pagos publicado en la web oficial del organismo.

La consulta online permite confirmar si el pago ya fue asignado, en qué banco se acredita y qué día corresponde según la prestación. Este paso es clave para evitar confusiones, especialmente en meses con feriados o modificaciones en el cronograma.