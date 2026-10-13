TOP 26 DE SMAD: los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital) también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Y se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.
¿Qué ocurrió entre el lunes 05 y el viernes 09 octubre de 08 a 24 horas?
El ranking fue liderado por TELEFE, con 7.620.982 horas. Le siguieron:
- CANAL 13 con 3.077.251 horas
- CANAL 26 con 2.812.596 horas
- TN con 2.220.233 horas
- AMÉRICA TV con 2.086.234 horas.
En el siguiente video, el TOP 26 completo:
Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.
¿Qué ocurrió el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 08 a 24 horas?
El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.914.572 horas. Le siguieron:
- CANAL 26 con 1.240.129 horas
- CANAL 13 con 876.010 horas
- TN con 811.140 horas
- C5N con 497.173 horas.
Pero el ranking no termina acá.