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TOP 26 DE SMAD: los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital) también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias.

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Televisión. Foto: Unsplash
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Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital) también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Y se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.

¿Qué ocurrió entre el lunes 05 y el viernes 09 octubre de 08 a 24 horas?

El ranking fue liderado por TELEFE, con 7.620.982 horas. Le siguieron:

  • CANAL 13 con 3.077.251 horas
  • CANAL 26 con 2.812.596 horas
  • TN con 2.220.233 horas
  • AMÉRICA TV con 2.086.234 horas.

En el siguiente video, el TOP 26 completo:

Top 26 de canales según cantidad de horas de visualización entre el lunes 05 y el viernes 09 octubre de 08 a 24 horas.
Top 26 de canales según cantidad de horas de visualización entre el lunes 05 y el viernes 09 octubre de 08 a 24 horas.

Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.

¿Qué ocurrió el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 08 a 24 horas?

El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.914.572 horas. Le siguieron:

  • CANAL 26 con 1.240.129 horas
  • CANAL 13 con 876.010 horas
  • TN con 811.140 horas
  • C5N con 497.173 horas.

Pero el ranking no termina acá.

En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana:

Top 26 de canales según cantidad de horas de visualización entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 08 a 24 horas.
Top 26 de canales según cantidad de horas de visualización entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 08 a 24 horas.
SMADRating SMADNP2026
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