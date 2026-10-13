TOP 26 DE SMAD: los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Televisión. Foto: Unsplash

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital) también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Y se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.

¿Qué ocurrió entre el lunes 05 y el viernes 09 octubre de 08 a 24 horas?

El ranking fue liderado por TELEFE, con 7.620.982 horas. Le siguieron:

CANAL 13 con 3.077.251 horas

CANAL 26 con 2.812.596 horas

TN con 2.220.233 horas

AMÉRICA TV con 2.086.234 horas.

En el siguiente video, el TOP 26 completo:

Top 26 de canales según cantidad de horas de visualización entre el lunes 05 y el viernes 09 octubre de 08 a 24 horas.

Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.

¿Qué ocurrió el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 08 a 24 horas?

El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.914.572 horas. Le siguieron:

CANAL 26 con 1.240.129 horas

CANAL 13 con 876.010 horas

TN con 811.140 horas

C5N con 497.173 horas.

Pero el ranking no termina acá.

En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana: