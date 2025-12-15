Rating: Telefe mantiene el liderazgo de la TV de aire

Durante la semana comprendida entre el lunes 08 y el domingo 14 de diciembre, el “canal de las pelotas” se impuso nuevamente ante toda su competencia, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital).

Telefe. Foto: Telefe

El “canal de las pelotas” mantiene su liderazgo, que esta vez cerró en un promedio de 7,37, dejando a El Trece en el segundo puesto, con 3,69.

El tercer lugar fue para América con 2,67 y le siguieron Canal 9 (1,43), TV Pública (0,22), NET TV (0,17) y Bravo (0,06).

Rating. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.