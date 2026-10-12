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Rating del 5 de octubre al 11 de octubre de 2026: los 5 canales más vistos en la televisión argentina esta semana

La medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) determinó cuál fue el canal más visto de la TV argentina. Cómo quedó el ranking.

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La competencia por la audiencia semanal de la televisión argentina volvió a quedar en manos de Telefé, que lideró el rating. Según mediciones de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), entre el 5 y el 11 de octubre de 2026, la señal lideró el ranking de la TV abierta con 9,89 puntos y mantuvo una amplia diferencia frente a sus principales competidores.

Rating SMAD
Rating SMAD Foto: Canal 26

Los 5 canales de TV más vistos esta semana según SMAD

  1. Telefe: 9,89 puntos
  2. El Trece: 4,09 puntos
  3. América TV: 2,68 puntos
  4. Canal 9: 1,23 puntos
  5. TV Pública: 0,17 puntos

Con estos resultados, Telefe reafirmó su liderazgo en la televisión abierta y conservó una ventaja significativa sobre El Trece. La diferencia volvió a marcar el rumbo de una competencia cada vez más exigente por captar la atención del público.

Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.

Rating SMADTVNP2026
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