Telefe. Foto: Captura

Con un promedio de 8,11 puntos de rating, Telefe se ubicó primero durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026, entre las 12:00 y las 23:59 según datos de la medidora de audiencia SMAD.

Rating del 11 al 17 de mayo: Telefe mantuvo el liderazgo en la televisión de aire Foto: SMAD

El segundo puesto lo conservó El Trece con 4,41 mientras que el tercer lugar fue para América (2,62) y le siguieron El Nueve (1,32) y TV Pública (0,15).

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.