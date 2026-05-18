Rating del 11 al 17 de mayo: Telefe mantuvo el liderazgo en la televisión de aire
De la mano de “Gran Hermano: Generación Dorada” y la muy buena performance en todas las franjas horarias, el canal de las pelotas volvió a liderar la competencia, como ocurre desde hace años.
Con un promedio de 8,11 puntos de rating, Telefe se ubicó primero durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026, entre las 12:00 y las 23:59 según datos de la medidora de audiencia SMAD.
El segundo puesto lo conservó El Trece con 4,41 mientras que el tercer lugar fue para América (2,62) y le siguieron El Nueve (1,32) y TV Pública (0,15).
Cómo mide el rating SMAD
SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.
Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.