La nueva vida de Azul, hija de Romina Yan y Darío Giordano: tiene 20 años, vive en Estados Unidos y estudia en una facultad de cine y artes

Azul Giordano, hija de Romina Yan Foto: Instagram

Azul, la hija de Romina Yan y Darío Giordano, volvió a tomar protagonismo en la escena pública luego de la fuerte exposición que realizó Valentín Yankelevich, su hermano, acerca de la violencia que sufrió en su niñez por parte de su padre.

Durante la noche del pasado lunes, el productor Darío Giordano compartió un comunicado amplio donde negó las acusaciones de su hijo y aseguró que “esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron”. “Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra. Pero la exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado”, expresó.

Darío Giordano junto a su hija Azul Foto: -

Quién es Azul Giordano, dónde reside y qué estudia actualmente

Azul es la tercera y última hija del matrimonio entre Romina Yan y Darío Giordano, quienes también fueron padres de Franco y Valentín. Su madre murió cuando ella tenía apenas cuatro años, por lo que creció al cuidado de su padre y sus abuelos.

Desde pequeña estuvo rodeada de artistas y trabajadores del espectáculo, un entorno que despertó su interés por seguir el mismo camino. Actualmente, vive en Estados Unidos y estudia en el Dodge College of Film and Media Arts de la Universidad Chapman, en California.

Azul Giordano de pequeña junto a su madre Romina Yan. Foto: Instagram

Allí decidió orientar su formación hacia el mundo audiovisual, especialmente en las áreas de dirección y guion.

Las redes sociales de Azul son privadas e intenta mantener un perfil bajo con una última aparición pública en 2018 en el ViveRo junto a su hermano; homenaje a su madre que se llevó a cabo en el Gran Rex.

Azul Giordano en el evento del ViveRo. Foto: Instagram

Cómo es la relación actual de Azul con sus hermanos

Valentín Yankelevich comentó que su hermana ha tenido un vínculo distinto con Darío Giordano y no habría sufrido la misma violencia que ellos. “Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando, y él justamente por querer proteger el proceso judicial, me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no? Ella se quedó con él [por Darío Giordano] y no queríamos que tuviera estas reacciones y estas situaciones de violencia con ella. Entonces, por muchos años callamos”, describió la situación.

Respecto a los comentarios cuestionando qué había pasado con Azul en redes sociales, Gustavo respondió: “Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudia. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”.

Azul Giordano junto a su hermano Franco Yan. Foto: Instagram

A diferencia de sus hermanos, Azul mantiene el apellido de su padre, una decisión que despertó críticas luego de que saliera a la luz el relato de violencia intrafamiliar que Valentín y Franco atravesaron tras la muerte de Romina Yan.

“[La separación] fue dura al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos. Pero al principio, cuando ella era muy chiquita, sentía que la habíamos dejado sola, digamos. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular”, agregó Valentín durante su entrevista con Infobae.

Gustavo Yankelevich en Instagram Foto: Captura de red social Instagram

Qué dijo Gustavo Yankelevich tras la denuncia de su nieto Valentín contra Darío Giordano

Durante la conversación que mantuvo Gustavo Yankelevich con Intrusos, el productor destacó especialmente la intervención de Cris Morena, madre de Romina Yan, quien, según su testimonio, había comenzado a percibir comportamientos preocupantes en sus nietos.

“La primera que notó esto fue Cris (Morena). Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó, y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”.

La preocupación involucraba a los tres hijos de Romina Yan y Darío Giordano: Franco, Valentín y Azul. A partir de aquella advertencia, Gustavo comenzó a observar con mayor atención las actitudes y necesidades de sus nietos. “Yo le empecé a prestar atención a los chicos. En principio pensé que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande”, recordó.

Azul Giordano junto a sus abuelos. Foto: Instagram

Con el paso del tiempo, las señales que inicialmente había interpretado como una situación transitoria comenzaron a adquirir otra dimensión. Según explicó, el primer pedido concreto llegó de parte de Franco, quien entonces tenía apenas 11 años.

El pedido de Franco Yankelevich para irse a vivir con su abuelo

Uno de los momentos más conmovedores del testimonio estuvo relacionado con la conversación que Gustavo mantuvo con Franco, el mayor de sus nietos. El niño le había manifestado que quería dejar la casa de su padre y mudarse con él. Sin embargo, en ese primer acercamiento no le contó los motivos que lo llevaban a tomar esa decisión.

Gustavo Yankelevich junto a sus nietos, Franco y Valentín. Foto: Instagram / valenyan_ | franyan_

“Franco me dijo: ‘Abuelo, quiero irme a vivir con vos’, pero no me dijo que le pegaban. Le dije: ‘Voy a hablar con tu papá y le voy a pedir que vengas una semana conmigo y vemos cómo te sentís, y un día le pedimos de venir más tiempo conmigo, si vos querés’”.