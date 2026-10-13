Darío Giordano habló tras la denuncia de su hijo Valentín y contó cómo vivió la muerte de Romina Yan

Darío Giordiano Foto: Redes sociales / captura video

Luego del fuerte testimonio de Valentín Yankelevich, Darío Giordano rompió el silencio y difundió un comunicado para responder públicamente. El productor negó haber ejercido violencia contra sus hijos, aunque reconoció que pudo haber cometido errores durante la crianza.

La palabra del exmarido de Romina Yan se conoció después de que su hijo relatara las situaciones de maltrato físico y psicológico que asegura haber sufrido durante su infancia. La entrevista provocó una profunda repercusión y volvió a colocar a la familia en el centro de la atención mediática.

En su descargo, Giordano rechazó las acusaciones y sostuvo que no se reconoce en la imagen que se construyó sobre él. También recordó cómo la muerte de Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010, cambió para siempre la vida familiar.

Qué dijo Darío Giordano sobre la denuncia

Darío Giordano comenzó su mensaje recordando la historia de amor que vivió con Romina Yan y la familia que formaron. Según explicó, ambos fueron padres jóvenes y aprendieron a criar a sus tres hijos mientras transitaban los desafíos cotidianos.

“De ese amor nacieron nuestros tres hijos, que fueron y siguen siendo lo más importante de mi vida”, expresó en el comunicado.

Comunicado de Dario Giordano https://t.co/24NcMsy8W9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 13, 2026

El productor aseguró que la muerte repentina de la actriz destruyó el mundo que conocía. En ese momento, además de atravesar su propio dolor, tuvo que acompañar a sus hijos, quienes también enfrentaban la pérdida de su madre.

Giordano afirmó que recibió ayuda y consejos de personas cercanas, pero remarcó que siempre tuvo claro que quería continuar junto a sus hijos. Sin embargo, sostuvo que durante ese período también debió enfrentar conflictos inesperados y defender su lugar como padre.

Darío Giordano reconoció errores, pero negó la violencia

Uno de los puntos más importantes del comunicado fue el reconocimiento de las dificultades que atravesó durante la crianza. Giordano admitió que pudo equivocarse y aseguró que nunca pretendió presentarse como un padre perfecto.

No obstante, hizo una clara diferenciación entre aceptar errores y reconocer los episodios relatados por Valentín Yankelevich.

Darío Giordiano Foto: Redes sociales / captura video

“Una cosa es reconocer mis errores como padre y otra muy distinta es aceptar que se construya sobre mí una imagen que no reconozco”, señaló.

Luego fue categórico: rechazó las acusaciones de violencia y aseguró que, según su versión, no ocurrieron hechos de esas características antes ni después de la muerte de Romina Yan.

El testimonio de Valentín Yankelevich

El descargo apareció después de que Valentín Yankelevich hablara públicamente sobre su infancia. El joven, dedicado al automovilismo, aseguró que comenzó a sufrir maltrato físico y psicológico cuando tenía alrededor de nueve años.

En su relato, sostuvo que la convivencia en su casa se había convertido en una experiencia angustiante. También contó que su hermano Franco Giordano atravesó situaciones similares y que ambos se acompañaron durante aquella etapa.

Además, Valentín Yankelevich explicó que encontró contención en su abuelo, Gustavo Yankelevich. Según su testimonio, él fue quien escuchó a los hermanos y los acompañó durante el proceso que les permitió dejar la casa de su padre.

El piloto afirmó que se inició una causa judicial y que, posteriormente, él y su hermano quedaron bajo el cuidado de su abuelo. También destacó que esa intervención representó un cambio decisivo en su vida.

Dos versiones enfrentadas de una historia familiar

La exposición pública dejó planteadas dos versiones completamente contrapuestas. Valentín Yankelevich sostiene que sufrió violencia durante su infancia y que decidió hablar después de muchos años de silencio. Darío Giordano, en cambio, niega los episodios denunciados, aunque reconoce que pudo haberse equivocado como padre.

El comunicado representa la primera respuesta pública de Giordano luego de la repercusión que alcanzó el testimonio de su hijo. Mientras el conflicto familiar continúa generando impacto, las declaraciones volvieron a poner el foco sobre sus protagonistas y sobre el dolor que atravesaron tras la muerte de Romina Yan.