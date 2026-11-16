Ágata Lescano, la novia de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram: Ágata Lescano

Marcelo Tinelli comenzó una nueva etapa sentimental tras su separación de Milett Figueroa. Este lunes, el conductor compartió distintas publicaciones en sus redes sociales junto a Ágata Lescano y confirmó así el romance que había comenzado a generar versiones durante las últimas semanas.

Las primeras señales aparecieron el mes pasado, cuando ambos publicaron fotografías de una merienda. Aunque no se mostraron juntos, los usuarios advirtieron que las imágenes tenían en común la misma mesa y la misma vajilla. Sin declaraciones públicas sobre el vínculo, aquellas coincidencias alimentaron las especulaciones que finalmente quedaron atrás con las publicaciones del conductor, dos meses después de su ruptura con la modelo peruana.

Marcelo Tinelli cconfirmó su relación con Ágata Lescano. Foto: Instagram: Marcelo Tinelli

Quién es la nueva novia de Marcelo Tinelli

Lescano tiene 37 años y cuenta con una trayectoria vinculada al deporte y la actividad física. Es campeona argentina y sudamericana de bikini fitness y se desempeña como entrenadora personal. A través de su trabajo, impulsa una propuesta de entrenamiento orientada a mujeres, en la que combina la actividad física con la incorporación de nuevos hábitos y el desarrollo personal.

En Instagram comparte contenidos relacionados con su profesión y sus experiencias deportivas. “Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness”, resume en la descripción de su perfil.

Sin embargo, el entrenamiento no es su único interés: también toca la guitarra y canta, dos actividades que forman parte de su faceta artística y que suele mostrar en las redes sociales.

Ágata Lescano, la novia de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram: Ágata Lescano

Una separación y un nuevo comienzo

En la presentación de su proyecto personal, Lescano contó que su historia estuvo atravesada por distintas búsquedas relacionadas con la música, el deporte y el entrenamiento. “Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, escribió.

Uno de los momentos que marcó su vida fue la separación que atravesó después de convertirse en mamá. Según relató, tuvo que regresar a la Argentina sola con su hijo y comenzar una nueva etapa, en medio de la incertidumbre y los cambios personales.

“Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, recordó. También explicó que esa experiencia modificó su manera de afrontar las dificultades: “Fue ahí donde entendí que crecer implica incomodarse. Que a veces romper con lo conocido es el primer paso hacia una vida más auténtica”.

Ágata Lescano, la novia de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram: Ágata Lescano

El nacimiento de su proyecto de entrenamiento

En ese proceso, el deporte adquirió un papel fundamental. Lescano comenzó a competir, modificó sus hábitos y encontró en la actividad física una disciplina que terminó convirtiéndose en su vocación. “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, contó.

A partir de esa experiencia creó su propio emprendimiento, una propuesta que busca ir más allá de las rutinas de ejercicio y transmitir una filosofía basada en el cambio y la superación personal. “No es solo una marca deportiva. No es solo entrenamiento. Es una mentalidad”, explicó.

“Es animarse a cambiar. Es actuar con miedo igual. Es descubrir de qué estás hecho cuando la vida te obliga a ir más allá”, agregó. Para Lescano, la iniciativa también representa la concreción de un objetivo que llevaba años imaginando: “Hoy es el comienzo de un sueño que durante años imaginé y que finalmente decidí construir”.