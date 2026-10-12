“Me desmayó a golpes”: Gustavo Yankelevich reveló el dramático pedido de ayuda que recibió de su nieto cuando tenía 11 años

Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre la violencia que denunciaron sus nietos. Foto: Instagram / valenyan_

La denuncia pública de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, sumó un nuevo testimonio familiar. Esta vez fue Gustavo Yankelevich, abuelo materno del joven y reconocido productor televisivo, quien decidió hablar sobre los episodios de presunta violencia física y psicológica que, según relató, atravesaron los tres hijos de Romina Yan.

En una entrevista telefónica con Intrusos, Yankelevich recordó cómo comenzaron las preocupaciones dentro de la familia, explicó cuál fue el papel de Cris Morena y reconstruyó el momento en que sus nietos empezaron a pedirle ayuda.

Gustavo Yankelevich junto a sus nietos, Franco y Valentín. Foto: Instagram / valenyan_ | franyan_

Visiblemente conmovido, el productor reconoció que hablar de aquellos años todavía le provoca un profundo dolor. “Estoy contando esto y estoy muy sensible... Recordar esto me cuesta mucho, lo que sufrieron estos chicos”, expresó entre lágrimas.

Gustavo Yankelevich reveló que Cris Morena fue la primera en advertir lo que ocurría con sus nietos

Durante la conversación, el productor destacó especialmente la intervención de Cris Morena, madre de Romina Yan, quien, según su testimonio, había comenzado a percibir comportamientos preocupantes en sus nietos.

“La primera que notó esto fue Cris (Morena). Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó, y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”.

La preocupación involucraba a los tres hijos de Romina Yan y Darío Giordano: Franco, Valentín y Azul. A partir de aquella advertencia, Gustavo comenzó a observar con mayor atención las actitudes y necesidades de sus nietos. “Yo le empecé a prestar atención a los chicos. En principio pensé que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande”, recordó.

Gustavo Yankelevich junto a sus nietos, Franco y Valentín. Foto: Instagram / valenyan_ | franyan_

Con el paso del tiempo, las señales que inicialmente había interpretado como una situación transitoria comenzaron a adquirir otra dimensión. Según explicó, el primer pedido concreto llegó de parte de Franco, quien entonces tenía apenas 11 años.

El pedido de Franco Yankelevich para irse a vivir con su abuelo

Uno de los momentos más conmovedores del testimonio estuvo relacionado con la conversación que Gustavo mantuvo con Franco, el mayor de sus nietos. El niño le había manifestado que quería dejar la casa de su padre y mudarse con él. Sin embargo, en ese primer acercamiento no le contó los motivos que lo llevaban a tomar esa decisión.

“Franco me dijo: ‘Abuelo, quiero irme a vivir con vos’, pero no me dijo que le pegaban. Le dije: ‘Voy a hablar con tu papá y le voy a pedir que vengas una semana conmigo y vemos cómo te sentís, y un día le pedimos de venir más tiempo conmigo, si vos querés’”.

Valentín y Azul, nietos de Gustavo Yankelevich. Foto: Instagram / valenyan_ | franyan_

La intención inicial del productor era encontrar una solución gradual que permitiera al menor pasar más tiempo en su casa. Por ese motivo, decidió conversar directamente con Darío Giordano. Sin embargo, de acuerdo con su relato, la respuesta que recibió lo hizo comprender que el problema podía ser mucho más grave de lo que imaginaba.

La frase de Darío Giordano que alarmó a Gustavo Yankelevich: “Yo soy el dueño”

Al recordar aquel encuentro, el productor aseguró que Giordano rechazó la posibilidad de que Franco pasara una temporada viviendo con su abuelo. “Cuando me junté con Darío, me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera’. Y ahí me di cuenta de que estaba pasando algo más grande de lo que yo pensaba”, explicó Yankelevich.

Según su testimonio, esas palabras representaron un punto de inflexión. Lo que hasta entonces había interpretado como un conflicto familiar comenzó a despertar una preocupación mucho mayor por el bienestar de los chicos.

Gustavo Yankelevich y su nieto Franco. Foto: Instagram / valenyan_ | franyan_

Tiempo después, durante los encuentros que mantenía con Franco, el productor percibió un cambio significativo en su comportamiento: el niño había dejado de conversar con él como lo hacía habitualmente. Fue entonces cuando decidió preguntarle directamente qué estaba ocurriendo.

El estremecedor relato que recibió Gustavo Yankelevich de su nieto

El productor contó que, después de varios almuerzos en los que Franco permaneció en silencio, finalmente consiguió que le explicara qué le sucedía.

“A la semana lo pasé a buscar a Franco y no hablaba. Así, dos veces más. Hasta que le dije: ‘No puede ser que de pronto dejaste de hablar conmigo. Me tenés que contar qué pasa’. ‘Abuelo, si vos le contás esto a papá me va a matar. Cuando se enteró que yo te pedí de ir a vivir con vos una semana me cagó a trompadas, me desmayó a golpes’”.

El testimonio, reproducido por Gustavo durante la entrevista, describe una presunta agresión física que Franco le habría confiado cuando era menor de edad. Ante esa revelación, el productor aseguró que tomó la decisión de intervenir para proteger a sus nietos. “Yo te voy a ayudar”, recordó haberle dicho.

Valentín Yankelevich y Romina Yan. Foto: Instagram @valenyan_

De acuerdo con su relato, buscó asesoramiento de abogados especializados en derecho de familia para encontrar una manera de que los chicos pudieran dejar el domicilio paterno y mudarse con él. El proceso, según explicó, no resultaba sencillo por las cuestiones legales relacionadas con el cuidado de menores de edad.

Las declaraciones de Gustavo se conocieron después de que Valentín Yankelevich brindara una entrevista en la que acusó públicamente a su padre de haber ejercido violencia física y psicológica.

En ese contexto, el productor decidió compartir su propia experiencia y explicar cómo había acompañado a los hijos de Romina Yan, sus propios nietos, durante aquellos años.