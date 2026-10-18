Enamoró al Chavo del 8 y puso celoso a Kiko: así está hoy Paty, el amor platónico dentro de la Vecindad Foto: Instagram

El Chavo del 8 fue una serie de 290 episodios distribuidos en 7 temporadas que, con el tiempo, se volvieron clásicos de la televisión mexicana y forjaron la infancia de muchísima gente. Los personajes fueron icónicos y, entre ellos, destacó “Paty”, el amor platónico de la Vecindad del Chavo.

Este personaje fue representado por más de una actriz alrededor de los años: Patty Juárez en tan solo tres episodios, Rosita Bouchot a mediados de los 70, Ana Lilian de la Macorra de 1978 a 1979 y Paty Strevel y Verónica Fernández interpretaron al personaje en las últimas etapas de la serie.

Rosita Bouchot interpretó a Paty en el Chavo del 8. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo está Rosita Bouchot al día de hoy?

Rosita Bouchot sigue muy vinculada al mundo artístico y mantiene un fuerte contacto con el público a través de las redes sociales. La actriz mexicana, recordada por haber interpretado a Paty en El Chavo del 8 durante distintas etapas de la serie, volvió a cobrar relevancia entre las nuevas generaciones gracias a su representación en Chespirito: Sin Querer Queriendo.

Actualmente, comparte contenido de manera cotidiana en Instagram, donde publica videos con consejos para actores, reflexiones sobre la profesión, anécdotas de su extensa trayectoria en la televisión mexicana y respuestas a consultas de seguidores de distintos países. Además, suele interactuar activamente con quienes crecieron viéndola en la pantalla y con los nuevos fanáticos que descubrieron su trabajo recientemente.

Lejos de dejar atrás su paso por el universo creado por Roberto Gómez Bolaños, Rosita rememora con frecuencia su etapa como Paty. En sus perfiles sociales suele publicar fotografías, recuerdos de grabaciones y videos inspirados en aquel personaje que marcó su carrera. Incluso, en varias oportunidades compartió imágenes y clips creados con Inteligencia Artificial que recrean escenas, situaciones o versiones renovadas de la recordada vecina de la vecindad.

A sus más de siete décadas, la actriz continúa vigente en el ámbito digital, donde encontró una nueva manera de conectar con el público y mantener vivo el legado de uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.

Además, Rosita Bouchot suele aprovechar el alcance de las plataformas digitales para participar en entrevistas, transmisiones en vivo y encuentros virtuales con admiradores de distintas partes de América Latina. En muchos de esos espacios recuerda anécdotas detrás de cámaras de El Chavo del 8, habla sobre cómo fue trabajar junto a Roberto Gómez Bolaños y comparte detalles poco conocidos de una de las producciones más exitosas de la televisión en español.

Su presencia en internet también le permitió acercarse a una nueva generación de espectadores que quizás no la conocieron en la pantalla original. Gracias al fenómeno de las repeticiones, los contenidos virales y el renovado interés por el universo de Chespirito, la actriz continúa recibiendo muestras de cariño y reconocimiento. De esta manera, mantiene vigente su legado artístico mientras combina los recuerdos de su carrera con contenidos actuales que generan interacción constante entre sus seguidores.