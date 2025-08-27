Preocupación por “La Chilindrina” de “El Chavo del 8″ tras ser internada de urgencia: qué se sabe sobre su salud

María Antonieta de las Nieves debió ser hospitalizada de urgencia en los últimos días porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad” y generó preocupación entre sus fans.

La Chilindrina. Foto: Instagram/lachilindrina_oficial

En las últimas horas, la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar a “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”, generó preocupación después de que se supo que debió ser internada de urgencia el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el entorno de la actriz informó que ya se estaría recuperando en su casa.

Una persona cercana a la familia de la actriz contó en diálogo con TVNotas que tuvieron que llevarla al hospital de urgencia porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”, aunque después se confirmó que se trataba de una baja de sodio, consecuencia de un “deterioro neurológico”.

Sin embargo, la propia actriz compartió un video en sus redes sociales hablando de cómo se encuentra tras su paso por el hospital y llevó tranquilidad a sus fans. “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió la actriz.

María Antonieta de las Nieves habló sobre su salud. Video: Instagram.

Qué dijo la hija de “La Chilindrina” sobre la salud de su madre

Por su parte, Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, también trajo calma a los millones de seguidores y reveló que la actriz de “El Chavo del 8″ se encuentra bajo observación en la comodidad de su casa.

Si bien la palabra de Fernández calmó las aguas, una fuente anónima compartió un panorama negativo sobre la salud de “La Chilindrina”.

La Chilindrina. Foto: Instagram/lachilindrina_oficial

Según indicó, la actriz estuvo sufriendo problemas de ansiedad y estrés provocados por su carga laboral, además de presentar dificultad para hablar y tragar, luciendo “más flaquita y ojerosa”.