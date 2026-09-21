Así está hoy La Chilindrina: con 79 años, la protagonista del Chavo del 8 se alejó del personaje que marcó su vida y ya piensa en su funeral

María Antonieta de las Nieves interpretó a La Chilindrina durante más de cinco décadas. Foto: Instagram / lachilindrina_oficial.

María Antonieta de las Nieves se convirtió en una figura inolvidable de la televisión latinoamericana gracias a La Chilindrina, el personaje que interpretó durante más de 50 años en El Chavo del 8 y que continuó llevando a distintos escenarios durante décadas.

Hoy, a sus 79 años, la actriz atraviesa una etapa diferente. Después de una extensa carrera marcada por giras, funciones y presentaciones, decidió alejarse del ritmo de trabajo que durante años acompañó su vida profesional. Sin embargo, continúa vinculada al público y fue protagonista de varios homenajes por su trayectoria.

El personaje de La Chilindrina se convirtió en uno de los más recordados de El Chavo del 8.

Cómo luce hoy La Chilindrina y qué hace María Antonieta de las Nieves

La imagen de María Antonieta de las Nieves cambió considerablemente respecto de aquella niña de vestido verde, suéter rojo y pecas que se hizo famosa en la televisión.

En sus apariciones recientes, la actriz se muestra con cabello canoso y otro estilo de maquillaje, alejada del característico vestuario de La Chilindrina. Aun así, el personaje continúa siendo una parte fundamental de su identidad artística.

Así está hoy María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. Foto: Instagram / lachilindrina_oficial.

Hace algunas semanas, Telemundo la recibió para repasar distintos momentos de su carrera y celebrar el impacto que tuvo su personaje en varias generaciones. La señal también publicó una entrevista especial en la que la actriz recordó su trayectoria y habló de cuánto permanece La Chilindrina en su vida.

Así está hoy María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. Foto: Instagram / lachilindrina_oficial.

El emotivo homenaje que recibió en Telemundo

Uno de los momentos más recientes que volvió a poner a María Antonieta en boca de todos ocurrió en Hoy Día, donde recibió un homenaje por su trayectoria. La actriz fue sorprendida por un grupo de niñas caracterizadas como La Chilindrina, con prendas y accesorios inspirados en el personaje de El Chavo del 8.

La escena provocó una fuerte emoción en la intérprete, que terminó entre lágrimas mientras agradecía el cariño recibido a lo largo de su carrera. Telemundo destacó que el reconocimiento estuvo relacionado con el legado que dejó entre distintas generaciones.

La intérprete se mostró emocionada al reencontrarse con varias niñas caracterizadas como La Chilindrina. Foto: Instagram / lachilindrina_oficial.

¿Por qué María Antonieta de las Nieves dejó de interpretar a La Chilindrina?

El retiro definitivo del personaje fue anunciado en octubre de 2025, después de una etapa especialmente exigente para la actriz. Tras finalizar una serie de presentaciones en Perú, María Antonieta explicó que ya no quería continuar con el ritmo de funciones diarias y giras que había mantenido durante tantos años.

“La Chilindrina ya se fue”, expresó entonces, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar alguna aparición ocasional para entrevistas, comerciales o promociones.

La decisión significó el cierre de una etapa de más de cinco décadas. La actriz había comenzado a interpretar al personaje en 1971 y en 2021 recibió un Guinness World Record por la duración de su carrera interpretando al mismo personaje.

A sus 79 años, María Antonieta atraviesa una nueva etapa alejada de las extensas giras. Foto: Instagram / lachilindrina_oficial.

Los problemas de salud que atravesó María Antonieta

El retiro también estuvo relacionado con un período complicado para la actriz. En 2025 contó que atravesó una crisis de salud durante una gira y posteriormente habló sobre su diagnóstico de fibromialgia, además de recordar que llegó a tomar 19 medicamentos diarios indicados por distintos médicos.

Según explicó la propia María Antonieta, la falta de coordinación entre los tratamientos terminó afectando seriamente su estado.

La actriz también relató que durante su carrera utilizó una faja para conseguir una apariencia más infantil mientras interpretaba a La Chilindrina. Según su testimonio, el uso prolongado estuvo relacionado con posteriores problemas mamarios y una infección generalizada.

Así está hoy María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. Foto: Instagram / lachilindrina_oficial.

El particular funeral que La Chilindrina ya tiene preparado

A pesar de continuar con proyectos y apariciones públicas, María Antonieta también habló en varias oportunidades sobre cómo quiere que sea su despedida.

En 2024 contó que ya había elegido un ataúd decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe y que había dejado preparada la agencia funeraria donde quería ser velada. También explicó que le gustaría ser maquillada para la ocasión.

Uno de sus deseos más particulares es que su despedida esté acompañada por una imagen en la que aparezcan ella y La Chilindrina, ya que considera que el personaje forma parte inseparable de su historia.