La postal inédita fue compartida por su hijo Foto: Instagram @estebitanvaldes

La nostalgia tiene una forma curiosa de viajar en el tiempo: a veces no necesita un capítulo repetido, ni un meme nuevo, ni una remera estampada en una feria. A veces le alcanza con una foto. Y eso fue lo que ocurrió en las últimas horas, cuando una imagen “retro” de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón de El Chavo del 8, volvió a sacudir a la Argentina con un interrogante irresistible: ¿de verdad estuvo en el subte porteño?

Lo potente no es solo la postal: es lo que despierta. Porque Don Ramónen Buenos Aires no suena a “visita turística”. Suena a mitología rioplatense, a recuerdos compartidos, a una ciudad que en los 80 tenía otra velocidad, otros colectivos, otros carteles, y una avenida Corrientes que todavía olía a marquesinas y madrugada.

Don Ramón conoció el subte porteño: la foto que se viralizó en redes y trajo el recuerdo del actor de “El Chavo del 8”

La imagen que explotó en redes muestra a Ramón Valdés posando en el ingreso de lo que sería la estación Callao de la Línea B, y la discusión se encendió al instante: para algunos es un registro histórico; para otros, una creación digital o asistida por IA.

Lo que empujó la ola viral fue un dato clave: la foto fue compartida por Esteban Valdés, hijo del actor, en su cuenta de Instagram, con una referencia temporal que volvió más jugosa la historia: “posiblemente en 1980/81”.

El inolvidable Don Ramón Foto: Archivo

Y ahí aparece otro elemento que, para el lector porteño, vale oro: Callao no es “cualquier” estación. Está sobre Avenida Corrientes, en una línea que recorre el eje más teatral, más cinéfilo y más nocturno de la Ciudad. La propia descripción pública del recorrido de la Línea B remarca que se extiende bajo Corrientes, conectando zonas centrales con barrios hacia el noroeste.

Además, la estación Callao (hoy Callao – Maestro Alfredo Bravo) carga historia de la historia: fue inaugurada en 1930 y se ubica bajo Corrientes, en la intersección con Avenida Callao, en el límite entre Balvanera y San Nicolás.

¿La postal es 100% auténtica? La conversación sigue abierta (y ahí también está parte del “enganche” emocional), pero el fenómeno ya es un hecho: la foto reactivó una idea que, para muchos argentinos, funciona casi como una certeza afectiva: Don Ramón “es de acá” un poquito.

Ramón Valdés y sus viajes a la Buenos Aires de los 80

Si el subte puso el tema en tendencia, hay otro capítulo que ayuda a imaginar a Valdés caminando con calma por la ciudad: La Boca.

Una nota de archivo que circuló fuerte entre fanáticos del transporte y la cultura barrial sostiene que Ramón Valdés visitó Buenos Aires en la década del 80 junto a su hermano Antonio, y que existe una foto de 1981 en el barrio de La Boca, posando en la zona de Plaza de los Suspiros, a metros de Caminito, con colectivos de época (se mencionan líneas 29 y 64) estacionados junto al Riachuelo.

Ramón en su paso por Buenos Aires Foto: Facebook

Ese detalle es una cápsula de tiempo: habla de una Buenos Aires menos “escenográfica” y más cruda, cuando La Boca tenía ese color de pintura gastada y postal real, no solo turística.

Ahora bien, ¿por qué Don Ramón estaba viajando? La respuesta no es única, pero el contexto de su carrera ayuda a encuadrar. Ramón Valdés se alejó de El Chavo del 8 a fines de los 70 y luego tuvo un breve regreso a comienzos de los 80, antes de seguir con otros proyectos y presentaciones.

En paralelo, distintos registros sobre su vida artística señalan que, tras su etapa más televisiva, continuó trabajando y presentándose en formatos populares, algo habitual en figuras masivas de la región en esos años.

Y ahí Buenos Aires aparece como destino lógico: una ciudad que consumía televisión mexicana, que llenaba teatros, que adoptaba personajes como parte de su propia infancia colectiva. De hecho, las coberturas actuales sobre la foto del subte remarcan que Valdés visitó Argentina en más de una oportunidad y siempre fue recibido con enorme cariño por el público.