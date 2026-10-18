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Palito Ortega se presentó en un Teatro Ópera agotado y repasó sus clásicos

El cantante volverá a tocar en el mismo espacio el próximo viernes 23 de octubre.

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Show de Palito Ortega en el Teatro Ópera
Foto del cantante de 85 años en el espectáculo del viernes 16 de octubre. Foto: Cuenta de Instagram de Palito Ortega
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Palito Ortega dio este viernes 16 de octubre el primero de sus dos shows en el Teatro Ópera, rodeado de figuras del espectáculo y de su familia. A los 85 años, el artista llevó a Buenos Aires su gira “Por Siempre”, que repasa más de seis décadas de carrera. Durante el show sonaron, entre otros clásicos, Un muchacho como yo, Corazón contento, Sabor a nada, Despeinada y Muchacho que vas cantando.

En la sala estuvieron sus hijas Rosario y Julieta Ortega, su nieto Dante, Luciana Salazar, Marcelo Polino y Ana Rosenfeld. El recital llegó días después de que el cantante recibiera una distinción por su trayectoria en la música popular en los Martín Fierro de la Música 2026, y en medio de la separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Canal 26 en el show de Palito Ortega
"Canal 26 en el show de Palito Ortega

Como la fecha del 16 de octubre agotó todas sus localidades, el artista sumó una nueva función de “Por Siempre” para el viernes 23 de octubre en el Teatro Ópera. Después, la gira seguirá con presentaciones el 14 de noviembre en el Centro Cultural Martín Fierro y el 27 de noviembre en el Teatro Don Bosco de San Isidro

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