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Así es el refugio armónico de Luis, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar: biblioteca, obras de arte y un jardín integrado al living

Una biblioteca protagonista, obras de arte repartidas por toda la casa y un jardín que se cuela por las ventanas definen el refugio de Luis Ortega. A través de una serie de imágenes familiares, quedaron al descubierto los detalles de un hogar que expresa su sensibilidad estética y su pasión por la cultura.

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Casa de Luis Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar
Casa de Luis Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar Foto: Canva/ @petitjotao en Instagram
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Los hermanos de Luis Ortega lo visitaron y registraron ese encuentro en imágenes. Julieta, Martín y Rosario publicaron una serie de fotos en redes sociales que mostraron una tarde compartida en familia y permitieron recorrer algunos de los ambientes de la vivienda del director argentino.

Este hogar se caracteriza por presentar una construcción antigua: ambientes amplios, techos altos, pisos de madera, molduras y puertas vidriadas que dejan pasar la luz. En vez de optar por una decoración rígida, Luis eligió libros, obras de arte y distintos objetos personales como los protagonistas centrales de su hogar.

Casa de Luis Ortega
Julieta, Martín y Rosario visitaron a su hermano Luis Ortega y mostraron intimidades de su hogar. Foto: @petitjotao en Instagram

Biblioteca privada: el rincón de lectura en la casa de Luis Ortega

El rincón destacado de la vivienda de Luis Ortega es su amplia biblioteca de madera que tiene lugar en el living del hogar y recorre buena parte de una pared.

Frente a ella, un sillón de cuero oscuro, dos sillones tapizados en un verde opaco y una mesa baja forman el espacio donde la familia compartió imágenes conversando. Una estufa a leña completó la escena junto a las ventanas de paños varios y puertas que dan al jardín.

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Casa de Luis Ortega
El rincón destacado de la vivienda de Luis Ortega es su amplia biblioteca de madera que tiene lugar en el living del hogar y recorre buena parte de una pared. Foto: @petitjotao en Instagram

Obras de arte y diseño: los objetos culturales que decoran la vivienda

El arte ocupa un lugar central en la vivienda y se integra de manera natural a los distintos ambientes. En una de las áreas destinadas al trabajo creativo, un amplio escritorio de madera reúne papeles, materiales de dibujo, aerosoles de pintura, una máquina de escribir y diversos objetos que reflejan procesos e ideas en desarrollo. La escena se completa con una obra en tonos azules que domina la pared y aporta personalidad al espacio.

Casa de Luis Ortega
El arte ocupa un lugar central en la vivienda y se integra de manera natural a los distintos ambientes. Foto: @petitjotao en Instagram

Las referencias culturales también aparecen dispersas por la casa a través de cuadros, libros y piezas decorativas. Cerca del acceso al comedor, varias obras apoyadas contra la pared acompañan el recorrido visual hacia una cálida mesa de madera rodeada de sillas a juego. Una puerta vidriada con remate en arco conecta ambos ambientes y potencia el encanto clásico del lugar, mientras que la biblioteca exhibe ejemplares de autores como Juan José Saer, Sylvia Plath y Pier Paolo Pasolini.

Casa de Luis Ortega
La biblioteca exhibe ejemplares de autores como Juan José Saer, Sylvia Plath y Pier Paolo Pasolini. Foto: @petitjoao en Instagram

En el dormitorio se mantiene la misma estética descontracturada y personal. Allí, una colorida obra de arte se destaca junto a la cama y convive con muebles de diferentes estilos, textiles en tonos claros y pisos de madera. En una de las postales más íntimas, Luis aparece sentado con un clarinete entre las manos, una imagen que resume la fuerte presencia de la música, la creación y la expresión artística en cada rincón de la casa.

Casa de Luis Ortega
En una de las postales más íntimas, Luis aparece sentado con un clarinete entre las manos. Foto: @petitjotao en Instagram

Jardín integrado al living: la fusión entre arquitectura y naturaleza

La relación de la casa con la naturaleza es uno de sus mayores encantos. Los amplios ventanales y aberturas vidriadas permiten que la luz natural invada los ambientes durante gran parte del día, al tiempo que integran las vistas del jardín al diseño interior. Desde distintos sectores de la vivienda es posible contemplar un patio rodeado de árboles y abundante vegetación, lo que genera una sensación de amplitud, calma y permanente contacto con el entorno.

Casa de Luis Ortega
Los hermanos de Luis Ortega lo visitaron y mostraron el interior de la vivienda. Foto: @petitjotao en Instagram

Lejos de funcionar como un simple telón de fondo, el paisaje verde se convierte en un elemento más de la decoración. La presencia de plantas, follaje y luz natural aporta frescura a cada espacio y refuerza la atmósfera serena que caracteriza a la propiedad. Esta conexión entre el interior y el exterior logra que los ambientes se perciban más cálidos y acogedores, creando un refugio donde la naturaleza acompaña la vida cotidiana

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