Palito Ortega reveló cómo vive a los 85 años: “No tengo dólares ni cuentas afuera, vivimos del trabajo”

Palito Ortega reveló cómo vive a los 85 años. Foto: Captura / @palitoortegaoficial

A los 85 años, Palito Ortega mantiene intacto el vínculo con la música y asegura que el trabajo continúa ocupando un lugar central en su vida. Lejos de pensar en un retiro definitivo, el reconocido cantante sigue vinculado con los escenarios, la composición y su estudio de grabación.

En una entrevista concedida años atrás y recuperada recientemente, el artista realizó un balance de su trayectoria y se refirió a su relación con el dinero y los bienes materiales. Según explicó, nunca tuvo como prioridad acumular riquezas y todavía sostiene su estructura profesional gracias a su actividad artística.

“Yo no soy un hombre de acumular cosas raras”, expresó el intérprete al describir su filosofía de vida. Además, aseguró que no posee dólares ni cuentas bancarias en el exterior y remarcó que su familia continúa viviendo del trabajo.

Palito Ortega explicó por qué continúa trabajando a los 85 años

Aunque construyó una extensa carrera y se convirtió en una de las figuras más populares de la música argentina, Palito Ortega señaló que todavía necesita mantenerse activo. Para el cantante, entrar a un estudio, ensayar o preparar una presentación no representa únicamente una obligación profesional, sino también una forma de seguir conectado con aquello que lo apasiona.

Palito Ortega reveló cómo vive a los 85 años. Foto: NA

“Yo sigo cantando porque me gusta”, afirmó. También recordó que mantiene un estudio de grabación y una estructura que requiere dedicación y continuidad. Por ese motivo, la música sigue siendo tanto su vocación como su principal actividad laboral.

En ese sentido, el artista dejó una definición contundente sobre su situación económica: aseguró que no tiene dinero depositado fuera del país y que continúa generando sus ingresos a partir de su trabajo. Sus declaraciones buscaron reflejar una vida sostenida por el esfuerzo cotidiano, incluso después de varias décadas de reconocimiento y éxito.

Su paso por la política y la gobernación de Tucumán

Durante la conversación, Palito Ortega también recordó su etapa como gobernador de Tucumán, cargo que ocupó en un período marcado por importantes dificultades sociales y sanitarias. Entre los problemas que debió enfrentar se encontraban la amenaza del cólera y los elevados índices de mortalidad infantil.

El cantante reconoció que, al asumir la gobernación, no contaba con conocimientos técnicos para administrar cada una de las áreas del Estado. Por eso, decidió convocar a profesionales especializados y apoyarse en sus recomendaciones antes de tomar decisiones.

“Yo puse la cara para ganar, pero para saber cómo se administra una provincia hay que tener la humildad de llamar a los que saben”, sostuvo. De acuerdo con su relato, buscó que las áreas de Economía y Salud estuvieran conducidas por personas con experiencia y formación específica.

Ortega destacó que sus principales decisiones no surgieron exclusivamente de sus conocimientos personales, sino del asesoramiento de su equipo. Para el artista, gobernar implicaba reconocer las propias limitaciones, escuchar a los especialistas y evitar la improvisación ante situaciones complejas.

Palito Ortega reveló cómo vive a los 85 años. Foto: NA

El recuerdo de los tucumanos

Al repasar aquella etapa, el músico también resaltó el afecto que todavía recibe cuando regresa a Tucumán. Según consideró, quienes vivieron de cerca su gestión conocen las medidas que adoptó y la manera en que se desempeñó al frente de la provincia.

Para Ortega, ese reconocimiento representa una respuesta frente a las críticas que pudo haber recibido con el paso del tiempo. El cantante afirmó que las personas que estuvieron presentes durante esos años son quienes realmente pueden evaluar su conducta y las decisiones tomadas.

En la actualidad, el artista prefiere concentrarse en la música y en sus proyectos personales. A los 85 años, continúa cantando, grabando y trabajando, con una filosofía basada en la sencillez y sin abandonar la actividad que lo convirtió en una figura central de la cultura popular argentina.