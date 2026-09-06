Así es el pueblo donde creció Palito Ortega: resguarda ruinas jesuíticas, tiene balneario y forma parte de la Ruta de la Fe

El pueblo donde creció Palito Ortega esconde siglos de historia Foto: lules.gob

A pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán existe un destino donde la música popular, la naturaleza y varios siglos de historia argentina se encuentran en un mismo lugar. Se trata de San Isidro de Lules, la ciudad tucumana donde nació y pasó sus primeros años Ramón Bautista Ortega, conocido en todo el país como Palito Ortega.

Antes de convertirse en una de las grandes figuras de la música argentina, el artista creció en un entorno atravesado por los cañaverales, la actividad azucarera y la vida tranquila del norte. Actualmente, Lules conserva esa identidad, pero además sorprende con ruinas jesuíticas, iglesias históricas, exuberante vegetación y un balneario junto al río.

Lules, la tierra tucumana donde nació Palito Ortega

Palito Ortega nació en Lules el 8 de marzo de 1941, en el seno de una familia humilde. Durante su juventud realizó diferentes trabajos para colaborar con la economía familiar, antes de emprender el viaje que lo llevaría hacia Buenos Aires y, finalmente, al éxito.

La casa donde creció Palito Ortega Foto: lules.gob

Su consagración llegó durante la década de 1960, especialmente por su participación en El Club del Clan. Con los años se convirtió en cantante, compositor, actor, productor y director de cine, además de desarrollar una carrera política que lo llevó a ocupar la gobernación de Tucumán entre 1991 y 1995.

Palito Ortega. Foto: NA.

El paisaje que acompañó su infancia estaba profundamente relacionado con la producción de azúcar. Esa actividad es parte esencial de la historia de Lules: según las fuentes turísticas oficiales, los jesuitas cultivaron caña de azúcar en la zona, un antecedente que contribuyó al desarrollo de Tucumán como cuna de la industria azucarera argentina.

Las ruinas jesuíticas que conservan siglos de historia

Uno de los sitios más importantes para conocer son las Ruinas de San José de Lules, ubicadas sobre la ruta provincial 301. El conjunto conserva los vestigios de una antigua misión vinculada con la Compañía de Jesús y permite descubrir cómo era la organización religiosa, educativa y productiva de la región durante el período colonial.

Lules combina historia, naturaleza y turismo religioso Foto: lules.gob

Hacia finales del siglo XVIII funcionaba allí una granja que contaba con iglesia, claustro, viviendas, molino, horno de ladrillos y talleres de carpintería y herrería. También había un pequeño cañaveral y una escuela en la que se enseñaban las primeras letras y diferentes oficios.

Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, el complejo atravesó distintas transformaciones. Los frailes dominicos recibieron parte de la estancia en 1781 y posteriormente reconstruyeron el templo. En 1882 se realizó otra importante intervención que le dio al lugar buena parte de su aspecto actual.

El edificio funcionó como escuela hasta 1935 y después quedó abandonado. En 1944 fue declarado Monumento Histórico Nacional, mientras que durante la década de 1970 comenzaron diferentes tareas de restauración.

Además, las ruinas se conectan con algunos de los protagonistas más importantes de la historia argentina. Distintas referencias indican que por el lugar pasaron Manuel Belgrano, José de San Martín, José María Paz y fray Justo Santa María de Oro. Incluso, el Ejército del general San Martín habría descansado allí en 1814.

La Iglesia Fundacional y la Ruta de la Fe

Otro de los atractivos religiosos es la Iglesia Fundacional de Lules, considerada el primer edificio público de la ciudad. Fue construida en 1851 por iniciativa del presbítero Zoilo Domínguez, fundador de la localidad, cuyos restos descansan en el templo.

Sorprende con ruinas jesuíticas, templos históricos y un balneario entre montañas Foto: Instagram @lulesturismo

La iglesia permaneció cerrada durante aproximadamente 65 años y finalmente volvió a abrir sus puertas en 1996. Un año después fue declarada Monumento Histórico Provincial.

Junto con la Iglesia Parroquial San Isidro Labrador y las ruinas jesuíticas, este templo integra el patrimonio religioso que convierte a Lules en una parada destacada de la Ruta de la Fe de Tucumán.

El balneario natural escondido entre montañas

Lules también cuenta con alternativas para quienes buscan naturaleza. A solamente tres kilómetros del centro se encuentra la Quebrada de Lules, un estrecho valle rodeado por las sierras de San Javier y Yerba Huasi.

El río atraviesa un paisaje cubierto por vegetación subtropical y crea una postal característica de las yungas tucumanas. En sus alrededores se pueden realizar caminatas, cabalgatas y recorridos por senderos.

A pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán Foto: Instagram @lulesturismo

En la zona funciona el Balneario La Quebrada de Lules, un complejo recreativo ubicado a orillas del río. Posee tres piscinas, espacios de descanso y capacidad para recibir hasta 600 personas, por lo que resulta una alternativa ideal para disfrutar en familia durante los meses de calor.

Cómo llegar a Lules desde San Miguel de Tucumán

Por su cercanía con la capital provincial, Lules puede recorrerse en una excursión de día completo. El acceso a las ruinas se realiza por la ruta provincial 301, mientras que a la quebrada se llega por la ruta provincial 321.

Antes de viajar se recomienda revisar los días y horarios de apertura de los templos, las ruinas y el balneario, ya que pueden modificarse según la temporada o las condiciones climáticas.

Lules reúne música, naturaleza, fe e historia en un mismo destino. Es la tierra donde comenzó la vida de Palito Ortega, pero también un rincón tucumano que conserva el legado jesuítico y permite terminar el recorrido junto al río, rodeado de montañas y vegetación.