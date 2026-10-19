TOP 26 DE SMAD: cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana.

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital), también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.

Qué ocurrió entre el lunes 12 y el viernes 16 octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 5.977.207 horas. Le siguieron:

CANAL 13 con 3.250.997 horas

CANAL 26 con 2.821.458 horas

AMÉRICA TV con 2.365.391 horas

TN con 2.330.445 horas

En el siguiente video, el TOP 26 completo:

Qué ocurrió entre el lunes 12 y el viernes 16 octubre de 08 a 24 horas.

Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.

Qué ocurrió el sábado 17 y el domingo 18 de octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.759.029 horas. Le siguieron:

CANAL 26 con 1.272.788 horas

TN con 904.671 horas

CANAL 13 con 853.140 horas

C5N con 515.740 horas

En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana: