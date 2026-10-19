comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

TOP 26 DE SMAD: cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Gracias a la tecnología del Sistema de Medición Digital, también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Son muchas las familias que comen mientras miran la televisión. Foto: Grok.
Cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital), también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.

Qué ocurrió entre el lunes 12 y el viernes 16 octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 5.977.207 horas. Le siguieron:

  • CANAL 13 con 3.250.997 horas
  • CANAL 26 con 2.821.458 horas
  • AMÉRICA TV con 2.365.391 horas
  • TN con 2.330.445 horas

En el siguiente video, el TOP 26 completo:

Qué ocurrió entre el lunes 12 y el viernes 16 octubre de 08 a 24 horas
Qué ocurrió entre el lunes 12 y el viernes 16 octubre de 08 a 24 horas.

Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.

Contenido Recomendado

TOP 26 DE SMAD:los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Televisión. Foto: Unsplash

Rating del 5 de octubre al 11 de octubre de 2026:los 5 canales más vistos en la televisión argentina esta semana

Rating del 5 de octubre al 11 de octubre de 2026: los 5 canales más vistos en la televisión argentina esta semana

Qué ocurrió el sábado 17 y el domingo 18 de octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.759.029 horas. Le siguieron:

  • CANAL 26 con 1.272.788 horas
  • TN con 904.671 horas
  • CANAL 13 con 853.140 horas
  • C5N con 515.740 horas

En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana:

Qué ocurrió el sábado 17 y el domingo 18 de octubre de 08 a 24 horas
Qué ocurrió el sábado 17 y el domingo 18 de octubre de 08 a 24 horas,
Rating SMADNP2026
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Colección de lujo, paneles acústicos y estilo vintage:así es por dentro el rincón más personal y creativo de Emanuel Ortega

    Colección de lujo, paneles acústicos y estilo vintage: así es por dentro el rincón más personal y creativo de Emanuel Ortega

  2. La pasión de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan:tiene 23 años, compite en el TC2000 y construyó una gran carrera en el automovilismo

    La pasión de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: tiene 23 años, compite en el TC2000 y construyó una gran carrera en el automovilismo

  3. Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber:tenía 34 años y había sido madre en enero

    Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber: tenía 34 años y había sido madre en enero

  4. 25 de febrero:a 14 años del viaje eterno del legendario Pappo

    25 de febrero: a 14 años del viaje eterno del legendario Pappo

  5. Roger Waters rompió el silencio tras ser cancelado en hoteles de Argentina y Uruguay por su postura contra Israel

    Roger Waters rompió el silencio tras ser cancelado en hoteles de Argentina y Uruguay por su postura contra Israel
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei viaja a España en medio de una semana clave en el Congreso:cómo será su agenda

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA:analizaron la realidad productiva e industrial

Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 675, un nuevo máximo en lo que va del año

Internacionales

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás