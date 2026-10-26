TOP 26 DE SMAD: cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Rating.

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital), también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.

Qué ocurrió entre el lunes 19 y el viernes 23 octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 5.873.145 horas. Le siguieron:

CANAL 13 con 3.218.091 horas

CANAL 26 con 2.815.255 horas

TN con 2.328.984 horas

AMÉRICA TV con 2.221.205 horas

En el siguiente video, el TOP 26 completo:

Top 26 SMAD del 19/10 al 23/10

Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.

Qué ocurrió el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.723.530 horas. Le siguieron:

CANAL 26 con 1.267.310 horas

TN con 892.154 horas

CANAL 13 con 844.728 horas

C5N con 609.361 horas

En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana: