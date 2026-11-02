TOP 26 DE SMAD: cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Control remoto; televisor; smart tv Foto: Magnific

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital), también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.

Qué ocurrió entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 5.936.174. Le siguieron:

CANAL 13 con 3.188.955

CANAL 26 con 2.872.373

TN con 2.366.770

AMÉRICA TV con 2.181.854

TOP 26 SMAD LUNES 26-10 A VIERNES 30-10.

En el siguiente video, el TOP 26 completo:

Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.

Qué ocurrió el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, de 08 a 24 horas

El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.721.503. Le siguieron:

CANAL 26 con 1.207.062

CANAL 13 con 810.345

TN con 807.918

ESPN con 600.502

En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana: