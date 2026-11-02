TOP 26 DE SMAD: cuáles fueron los canales más vistos de la semana y el fin de semana, en horas de visualización

Ahora, gracias a la tecnología de SMAD (Sistema de Medición Digital), también podés conocer un dato exclusivo y fundamental al momento de analizar el comportamiento de las audiencias. Se trata de la cantidad de horas de visualización que registra cada señal de televisión.
Qué ocurrió entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 08 a 24 horas
El ranking fue liderado por TELEFE, con 5.936.174. Le siguieron:
- CANAL 13 con 3.188.955
- CANAL 26 con 2.872.373
- TN con 2.366.770
- AMÉRICA TV con 2.181.854
En el siguiente video, el TOP 26 completo:
Y los fines de semana, con renovadas propuestas y programas especiales, también nos muestran cuáles son las preferencias del público.
Qué ocurrió el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, de 08 a 24 horas
El ranking fue liderado por TELEFE, con 1.721.503. Le siguieron:
- CANAL 26 con 1.207.062
- CANAL 13 con 810.345
- TN con 807.918
- ESPN con 600.502
En el siguiente video, el TOP 26 completo de este fin de semana: