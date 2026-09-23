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Dolor en el mundo del folklore: a los 36 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música salteña

La noticia generó numerosas muestras de tristeza entre músicos y colegas, quienes utilizaron las redes sociales para recordar al artista y compartir distintos momentos de su trayectoria.

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Dolor en el mundo del folklore
Dolor en el mundo del folklore Foto: Instagram / marcosyupanqui
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El folklore y la música popular están de luto tras haberse dado a conocer una noticia tan inesperada como dolorosa: murió un artista que formó parte de un histórico grupo musical del norte argentino. Lucas Montanaro, tecladista y cantante de 36 años, falleció después de sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos.

Montanaro fue integrante de Macumbicos, una de las agrupaciones con las que desarrolló buena parte de su recorrido artístico, y en los últimos años había acompañado a Canto 4, uno de los conjuntos salteños de mayor reconocimiento.

Una muerte inesperada

De acuerdo con información de los medios locales, Montanaro estaba jugando un partido de fútbol 5 junto a amigos y colegas en las instalaciones del Club Gimnasia y Tiro de Salta cuando sufrió una descompensación y cayó al suelo.

Sus compañeros advirtieron rápidamente la gravedad de la situación y solicitaron asistencia médica. El músico fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde ingresó en estado crítico. Horas después se confirmó su deceso.

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Lucas Montanaro
Lucas Montanaro, tecladista y cantante de 36 años, falleció después de sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos. Foto: Instagram @soyelnegrolucas

La noticia fue informada públicamente por el Instituto Nacional de la Música, que a través de sus redes sociales compartió fotografías del artista y expresó su acompañamiento a familiares, amigos y colegas. “Despedimos a Lucas Montanaro, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento”, señalaron desde el organismo.

La noticia de su muerte llegó de manera inesperada ya que según contó su tío en declaraciones a Informate Salta, era “un chico joven y sano. La vida normal, un chico sin ninguna adicción”.

Tras conocerse la noticia, sus excompañeros de Canto 4, Juan Peñalva, Iván Vera, Rodrigo Villarreal y Mauro Burgos, compartieron publicaciones para homenajearlo.

“Te voy a extrañar muchísimo, me quedan todos los buenos momentos y tu gran alegría”, escribió Mauro Burgos.

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