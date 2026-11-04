La última historia de Instagram que publicó Jaimito Bifulco horas antes de morir

Daniel Bifulco tenía 56 años. Foto: Instagram/jaimitobifulco

Horas antes de que se conociera la noticia de su muerte, Jaimito Bifulco (56) había compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que anunciaba su próxima obra de teatro. Con la palabra “Venimos”, el humorista difundió “La magia de la risa”, un show que estaba previsto para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Teatro Victoria de Mar del Plata, ubicado en Rivadavia 2380.

En la imagen aparecía junto a Mago Anthony, Hijitus, Juan Bifulco y Roxy Barcala, quienes formaban parte de la propuesta. El posteo, acompañado por una canción de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, mostraba que el artista continuaba promocionando sus próximos compromisos.

La última historia que publicó Jaimito antes de fallecer. Foto: Instagram.

La muerte de Jaimito fue confirmada este miércoles

El actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por interpretar a uno de los personajes de Jaimito en Videomatch, murió y fue encontrado sin vida en su domicilio. Según las primeras informaciones brindadas por el periodista Pablo Layus, habría sufrido un infarto en su domicilio y fue encontrado por un familiar.

Bifulco quedó en el recuerdo del público por su participación en el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde el personaje de Jaimito se convirtió en uno de los más reconocidos del programa.

Quién era Daniel Bifulco

Daniel Bifulco fue un actor y humorista argentino que alcanzó popularidad por su participación en Videomatch, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Se hizo popularmente conocido como uno de los integrantes de “Los Jaimitos”, un recordado sketch humorístico que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, caracterizado por sus canciones, ocurrencias y chistes de doble sentido.

Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos. Foto: Instagram/jaimito_bifulco - redes sociales.

Además de su trabajo en televisión, desarrolló una trayectoria en el teatro, con participaciones en espectáculos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña. Su talento para el humor lo convirtió en uno de los rostros recordados de aquella etapa de la televisión argentina.

Por otro lado, Bifulco formó parte de Paraíso Terrenal, un magazine de medianoche que se estrenó en enero de 2009 por Canal Trece, conducido por Walter «Chino» D’Angelo, Fernanda Vives y Pablo Mooney, donde funcionaba como el alivio cómico.