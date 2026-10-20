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Tiene más de 25 años de historia, recorrió 70 ciudades y debuta en Argentina: la banda española que llega a Niceto con entradas desde $40.000

El grupo español O’Funk’illo se presentará por primera vez en Argentina junto a Mustafunk. El show será el sábado 24 de octubre en Niceto.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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recital o'funkillo niceto buenos aires con mustafunk
La banda española cierra la noche del sábado 24 de octubre posterior al show de Mustafunk, con quien compartirá fecha. Foto: ZUK
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La agenda de recitales de Buenos Aires sumará una propuesta internacional este sábado 24 de octubre, cuando la banda española O’Funk’illo debute en la Argentina con un recital junto a Mustafunk, grupo surgido en el oeste del Conurbano Bonaerense. El encuentro será en Niceto desde las 20 y la fecha reunirá a dos proyectos de distintas generaciones que combinan funk, rock y otros géneros musicales en una alternativa ideal para quienes buscan espectáculos musicales durante el fin de semana.

Una banda española con más de 25 años de trayectoria llega por primera vez a la Argentina

Formada en Sevilla a fines de la década de 1990, O’Funk’illo desarrolló una propuesta que combina funk, flamenco, rock, reggae y metal. Sus integrantes bautizaron esta mezcla como Funky Andalú Embrutessío, una identidad musical que los llevó a recorrer escenarios y festivales de España.

El grupo, vinculado a los músicos Andreas Lutz, Rafa Fajardo y Pepe Bao, llegará a Buenos Aires como parte de su 2026 Funky Tour, una gira que incluye presentaciones en Europa y América Latina.

Según la información difundida por la organización del recital, durante 2025 la banda recorrió más de 70 ciudades y participó en más de 30 salas y 30 festivales. Además, registró un nuevo álbum en vivo.

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Su presentación en Palermo marcará el primer encuentro del grupo con el público argentino después de más de dos décadas de actividad en la escena musical española.

Mustafunk, la banda del conurbano que compartirá escenario con O’Funk’illo

Del lado argentino estará Mustafunk, una banda nacida en Paso del Rey, en el oeste del Gran Buenos Aires, que lleva más de 15 años desarrollando una propuesta independiente.

Su música combina funk, rock, jazz, groove y blues con influencias del rock nacional. El grupo también incorpora humor, improvisación y elementos teatrales a sus presentaciones.

Entre sus trabajos discográficos figuran Salpica (2013), Laboro Chamanik (2016), Culo (2018) y El Jardín de los Siguientes (2024), además de distintas producciones experimentales.

La banda recorrió escenarios de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Plata y Mar del Plata, entre otras ciudades. El recital en Niceto representará una nueva oportunidad para presentar su música ante un público que también podrá conocer por primera vez a los españoles.

mustafunk recital niceto
La banda se presentará este sábado 24 de octubre en una doble fecha con O'Funk'illo. Foto: Prensa Mustafunk

Cuándo es el recital de Mustafunk y O’Funkillo en Niceto, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

El encuentro entre O’Funk’illo y Mustafunk se realizará en uno de los espacios tradicionales del circuito musical de Palermo, que funciona desde 1998 y reúne artistas argentinos e internacionales.

Los datos confirmados para asistir son:

  • Fecha: sábado 24 de octubre.
  • Horario anunciado: 20.00.
  • Lugar: Niceto, avenida Coronel Niceto Vega 5510, Palermo.
  • Entradas: desde $40.000.
  • Edad mínima: 18 años.
  • Venta: anticipadas a través de Venti.

Para llegar en transporte público, una alternativa es utilizar la línea D del subte hasta Ministro Carranza y continuar a pie durante aproximadamente 10 a 15 minutos. También se puede acceder mediante colectivos que circulan por la zona.

Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma oficial de venta Venti, donde también pueden consultarse eventuales cambios de precios o disponibilidad. La fecha ofrecerá una combinación particular: el debut de una banda de Sevilla en Argentina y un proyecto musical originario del oeste bonaerense reunidos por sus diferentes interpretaciones del funk.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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