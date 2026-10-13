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Andrés Calamaro anunció el último recital del 2026 en Buenos Aires: cuándo es, precio de las entradas y cómo comprarlas

El ícono del rock nacional sumó una nueva fecha en el Arena de Buenos Aires para el 23 de noviembre tras agotar varias funciones durante el año.

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Andrés Calamaro estrena su reversión de "Paula"
El artista de 65 años tuvo un 2026 con una intensa agenda de shows.
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Andrés Calamaro anunció una nueva y última fecha en el Arena de Buenos Aires para despedir el año junto a su público. El recital de uno de los referentes del rock nacional será el lunes 23 de noviembre de 2026 y se suma a una serie de presentaciones con localidades agotadas en el estadio porteño, en el marco de su gira “Como Cantor”.

La venta general de entradas comenzará el miércoles 14 de octubre a las 16, a través del sitio oficial del Movistar Arena. Se podrá comprar con todos los medios de pago y habrá un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro Visa durante el período de venta.

Andrés Calamaro en el Movistar Arena: cuánto salen las entradas

Por el momento, los precios de las entradas para el recital del 23 de noviembre no fueron informados en el comunicado oficial. Los valores deberán consultarse en la plataforma de venta una vez habilitada la compra, donde también se podrán revisar las ubicaciones disponibles y las condiciones de pago.

La fecha fue presentada como la última oportunidad del año para ver al músico en Buenos Aires. La expectativa se apoya en la convocatoria de sus anteriores presentaciones en el espacio cultural con funciones agotadas.

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Tan Bionica. Foto: Prensa.
recital de andrés calamaro en el movistar arena 2026
El músico se presentará en el Arena de Buenos Aires. Foto: CZ Comunicación

Cómo es la gira “Como Cantor” de Andrés Calamaro

Calamaro llega a esta nueva fecha con “Como Cantor”, una gira cuyo nombre remite a una de las citas emblemáticas del Martín Fierro. La propuesta pone el foco en las canciones fundamentales de su repertorio, con un recorrido por distintas etapas de su carrera y una puesta en escena centrada en la voz, la banda y el encuentro con el público.

El repertorio reúne grandes éxitos del rock nacional que atraviesan generaciones y forman parte de la historia musical del artista. La gira también pasó por distintos puntos de la Argentina y la región, con presentaciones en escenarios como el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe, el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes, el Arena Maipú de Mendoza y el Estadio Ruca Che de Neuquén, entre otros.

La nueva fecha del 23 de noviembre se agregó a las fechas del 26 y 27 de mayo, 3 y 8 de junio, y 20 y 30 de octubre en el Arena, todas anunciadas como agotadas por la organización. Con el nuevo recital, el músico suma otra presentación en Buenos Aires antes del cierre de 2026.

Recital de Andrés Calamaro
El posteo del artista horas antes de su show en La Plata. Foto: Punto Capital Noticias

La trayectoria de Andrés Calamaro, un ícono del rock nacional

A lo largo de su carrera, Andrés Calamaro se consolidó como una de las figuras centrales del rock nacional y de la música en español. Su repertorio incluye canciones que marcaron distintas generaciones, tanto de su etapa solista como de sus proyectos con otras bandas.

En el marco de su anterior “Agenda 2025 Tour”, el músico realizó más de 40 shows entre Latinoamérica y Europa, con presentaciones que incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock. Ahora, con la gira “Como Cantor”, volverá a encontrarse con el público porteño el 23 de noviembre en el Movistar Arena.

La venta general para esa función comenzará este miércoles 14 de octubre a las 16, a través de la web oficial del estadio. Los precios se conocerán al habilitarse la compra, mientras que quienes paguen con tarjetas de crédito Banco Macro Visa podrán acceder a seis cuotas sin interés.

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