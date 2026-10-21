BTS en Argentina: todo lo que hay que saber sobre los horarios, el acceso y cómo llegar al show en La Plata

BTS, Banda de K-Pop

BTS llegó por primera vez a la Argentina con su gira mundial ARIRANG y miles de fanáticos se preparan para vivir uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. El grupo surcoreano ofrecerá tres recitales imperdibles en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata este miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

Con entradas agotadas y muchísima expectativa, los fans deben empezar a pensar en organizar el traslado, conocer los accesos al predio y cuáles son los elementos que pueden ingresar al estadio para evitar demoras.

BTS se presentará esta noche en La Plata Foto: BIGHIT MUSIC via REUTERS.

BTS en La Plata: a qué hora empieza el recital y cuándo abren las puertas

Los tres conciertos de BTS están previstos para las 20, aunque el ingreso al estadio comenzará varias horas antes. La organización difundió un cronograma con horarios diferenciados para el público general y quienes adquirieron experiencias VIP. Los horarios anunciados son los siguientes:

10 a 14 : check-in VIP y retiro de merchandising para quienes tengan esa experiencia.

14:45 : apertura de puertas para el público VIP.

15:45 hs: comienzo previsto de la prueba de sonido (soundcheck) para los asistentes habilitados.

16:30 : apertura de puertas para el público general.

18:30 : presentación de Anita B Queen, la artista telonera.

20: inicio previsto del recital de BTS.

Aquellos fans que tienen la entrada VIP deberán prestar especial atención a las instrucciones de acreditación y a los horarios de cada experiencia, mientras que para el resto del público, se recomienda llegar con anticipación y revisar qué puerta corresponde al sector indicado en el ticket.

El Tren Roca extiende su horario por los conciertos de BTS

Cuáles son los accesos al Estadio Único de La Plata para BTS

El Estadio Único Diego Armando Maradona está ubicado entre las avenidas 25 y 32 de La Plata. Para facilitar el ingreso durante las tres jornadas, los accesos se distribuyen de acuerdo con la ubicación de cada entrada. Estas son las puertas habilitadas según el sector:

Puerta 1: Cabecera Norte, en calle 526 y calle 23.

Puerta 2 : Campo, en avenida 25 y calle 526.

Puerta 3: Platea B y Palcos B, en avenida 25 y calle 526.

Puertas 4 y 7 : Campo, con acceso desde avenida 32 y calle 21.

Puerta 5: Cabecera Sur, en avenida 32 y calle 21.

Puerta 6: Platea A y Palcos A, en avenida 32 y calle 21.

Puerta 8: ingreso destinado a la experiencia VIP, en calle 21 y calle 530, según las indicaciones específicas de la organización.

Quienes tengan que realizar trámites relacionados con las entradas, deberán verificar previamente los requisitos y los horarios informados por la organización antes de recurrir a la boletería, ubicada entre calle 20 y avenida 32.

Por otro lado, es muy importante que antes de salir se compruebe el sector y la puerta que figura en el ticket, ya que dirigirse al acceso equivocado puede generar demoras innecesarias, especialmente ante la gran concurrencia prevista.

Cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al estadio

Quienes asistan a los recitales deberán tener en cuenta las restricciones de seguridad para evitar inconvenientes durante los controles. La organización estableció una lista de elementos que no se pueden ingresar al predio, por lo que es recomendable revisar las condiciones antes de salir de casa. Entre los principales objetos restringidos se encuentran:

Cámaras profesionales con lentes desmontables y cámaras de video.

Paraguas, palos para selfies y banderas que no cumplan con las condiciones permitidas.

Bolsos de grandes dimensiones y conservadoras.

Armas de fuego, elementos punzantes y sustancias ilegales.

Pirotecnia, explosivos y líquidos o gases inflamables.

Punteros láser y handies.

Alimentos y bebidas, incluidas las alcohólicas y energéticas.

Mates.

Drones.

Pelotas e instrumentos musicales.

Computadoras.

Carteles políticos o religiosos.

Cascos de moto o bicicleta.

Carpas y sillas.

Bocinas de aire.

Animales o mascotas, salvo las excepciones que establezca la normativa aplicable.

Cómo llegar al recital de BTS en La Plata: trenes y colectivos

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas es tomar el tren Roca desde Plaza Constitución hasta La Plata. Desde la estación de destino, será necesario completar el recorrido hasta el estadio mediante transporte público local, taxi o un traslado contratado.

También existen servicios de colectivos interurbanos que conectan distintos puntos del Área Metropolitana con La Plata. Entre las líneas informadas como opciones para llegar a las inmediaciones del estadio se encuentran:

Línea 129.

Línea 195.

Línea 338.

Línea 307.

Línea Oeste, ramales 16, 22 y 24.

Línea Este, ramal 45.

Línea Norte, ramal 13.

El recorrido concreto y la parada más conveniente dependen del ramal y del sentido de circulación. Por eso, es recomendable consultar los servicios actualizados antes de viajar y contemplar un margen adicional para llegar al predio.

Quienes se trasladen en auto deberán considerar que las inmediaciones de las avenidas 25 y 32 pueden registrar una circulación intensa durante el ingreso y la salida del público. Organizar el estacionamiento con anticipación y respetar las indicaciones del operativo de tránsito ayudará a evitar contratiempos.

Por otro lado, uno de los datos más importantes para quienes asistan a los shows es el esquema especial de transporte ferroviario previsto para facilitar el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Según el cronograma difundido para los recitales del miércoles 21 y el viernes 23 de octubre, habrá trenes especiales desde La Plata hacia Plaza Constitución con salidas a las 23:30, 00:00 y 00:30. Las formaciones realizarán paradas en las estaciones intermedias del recorrido. El operativo también contempla servicios adicionales para el sábado 24.

Para el sábado 24, las salidas especiales desde La Plata también están previstas a las 23:30, a las 00 y a las 00:30. Como los horarios pueden sufrir modificaciones operativas, conviene verificar la información actualizada de Trenes Argentinos antes de cada recital.