Denzel Washington, actor de 71 años, sobre el cambio de hábitos para cuidar la salud: “Lo dejé a los 60 años y desde entonces no he vuelto a beber ni una gota”

El actor de Hollywood de 71 años confesó sobre el cambio de hábitos que logró después de cumplir 60. Foto: Nuevo Diario

A sus 71 años, Denzel Washington continúa siendo una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, más allá de sus éxitos cinematográficos, el ganador de dos premios Oscar protagonizó una transformación personal que comenzó cuando cumplió 60 años y decidió modificar algunos hábitos que estaban perjudicando su salud.

En una entrevista publicada por Esquire en noviembre de 2024, el protagonista de Gladiador II habló abiertamente sobre su relación con el alcohol, el impacto que tuvo en su organismo y su decisión de comenzar una nueva etapa. “Le hice mucho daño a mi cuerpo”, reconoció al recordar aquellos años.

Aunque no detalló diagnósticos médicos relacionados con ese consumo, aseguró que llevaba casi una década sin beber y que estaba concentrado en recuperar su fortaleza física.

Su experiencia permite abordar una cuestión fundamental: la importancia de adoptar hábitos saludables después de los 60 años, una etapa en la que el ejercicio, la alimentación y la prevención pueden contribuir a mejorar la calidad de vida.

El actor tiene 71 años.

El cambio de Denzel Washington después de los 60 años: por qué decidió dejar el alcohol

Durante la entrevista, Washington explicó que su relación con el vino comenzó como una afición y terminó convirtiéndose en una costumbre que mantuvo durante aproximadamente 15 años. “El vino es muy engañoso. Es algo muy gradual, no sucede de golpe”, expresó el actor al recordar cómo había evolucionado su consumo.

Incluso contó que en 1999 construyó una bodega con capacidad para 10.000 botellas en su residencia. Con el tiempo, llegó a consumir dos botellas de vino durante una misma jornada.

Sin embargo, tiempo después tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. “Lo dejé a los 60 años y desde entonces no he vuelto a beber ni una gota”, aseguró Washington, que en diciembre de 2024 cumplió diez años sin consumir alcohol.

El actor también reflexionó sobre lo que significaba acercarse a las siete décadas y comenzar a pensar en su futuro desde una perspectiva diferente. “Las cosas están empezando a abrirse para mí ahora, como cumplir 70 años. Es real y está bien”, manifestó.

Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el consumo de alcohol está asociado con numerosas enfermedades, entre ellas trastornos hepáticos, afecciones cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

"El Justiciero", la película protagonizada por Denzel Washington. Foto: Netflix.

Cuáles son los hábitos que ayudan a cuidar la salud después de los 60 años

Además de abandonar el alcohol, Washington decidió mejorar su condición física. En la misma entrevista reveló que su amigo, el músico Lenny Kravitz, le había recomendado comenzar a trabajar con un entrenador personal.

A partir de ese encuentro, comenzó a incorporar una rutina de ejercicios y cambios en su alimentación, con el objetivo de sentirse más fuerte y alcanzar un peso saludable para sus circunstancias. “Él prepara mis comidas y estamos entrenando”, explicó el actor, quien destacó especialmente la importancia de desarrollar fuerza muscular.

De acuerdo con la OMS, las personas mayores pueden obtener beneficios significativos al mantenerse físicamente activas. Entre las recomendaciones generales se encuentran:

Realizar actividad aeróbica: caminar, nadar o andar en bicicleta para mejorar la resistencia cardiovascular.

Incorporar ejercicios de fuerza: para conservar la masa muscular y favorecer la autonomía.

Trabajar el equilibrio: especialmente después de los 65 años, para disminuir el riesgo de caídas.

Evitar el sedentarismo: mediante pequeños períodos de movimiento a lo largo del día.

Mantener una alimentación equilibrada: adaptada a las necesidades individuales y acompañada por una hidratación adecuada.

La OMS recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada para los adultos mayores, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

Nunca es tarde para mejorar la condición física: la transformación de Denzel Washington

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Washington recordó haber visto fotos de su apariencia durante una ceremonia de los Premios Oscar. El actor explicó que aquellas imágenes lo llevaron a reconsiderar su estado físico y a comprometerse con una rutina de entrenamiento. “Esos días se terminaron, hombre”, recordó haber pensado al observar aquellas fotografías.

Posteriormente, describió cómo se sentía tras incorporar nuevas actividades a su vida cotidiana. “Siento que me estoy haciendo más fuerte. La fuerza es importante”, afirmó.

La reflexión del actor coincidió con las recomendaciones de organismos especializados en envejecimiento saludable, que destacan que la actividad física regular puede favorecer la movilidad, el equilibrio, la salud cardiovascular y el bienestar emocional.

Denzel Washington

Aunque cada persona tiene condiciones físicas y necesidades diferentes, los especialistas destacan que nunca es demasiado tarde para comenzar a realizar cambios beneficiosos, siempre que las actividades se adapten a las capacidades individuales.

Desde su experiencia personal, la transformación de Denzel Washington demostró que los hábitos establecidos durante décadas pueden modificarse. Su historia también dejó una reflexión sobre el paso del tiempo: cuidar el cuerpo y conservar la autonomía son objetivos importantes a cualquier edad.