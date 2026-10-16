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Protagonizó Forrest Gump junto a Tom Hanks, estuvo nominado al Oscar y ahora realiza tareas benéficas con hijos de veteranos de guerra

Gary Sinise dio vida al icónico teniente Dan en la película de Robert Zemeckis, estrenada en 1994. Si bien continúa con su carrera como actor, también fundó una organización para colaborar con hijos de soldados.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Gary Sinise protagonizó junto a Tom Hanks "Forrest Gump"
Gary Sinise protagonizó junto a Tom Hanks "Forrest Gump". Foto: IMDb
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Forrest Gump se estrenó en julio de 1994 bajo la dirección de Robert Zemeckis. La premisa de la película protagonizada por Tom Hanks gira en torno a un joven que sufre un leve retraso mental, pero que logra sumergirse en las más locas aventuras cruzando décadas y los hechos históricos más importantes de la historia de Estados Unidos.

En esta cruzada, Forrest va impulsando diversas amistades como con el teniente Dan, un apasionado militar que verá trastocada su vida luego de regresar de la guerra de Vietnam. El actor que dio vida a este personaje se llama Gary Sinise y por su interpretación fue nominado a un premio Oscar en la categoría de “Mejor actor de reparto” en 1995.

Si bien no se quedó con el galardón, su actuación quedó inmortalizada, tanto así que hoy es uno de los personajes más recordadas de la película. El teniente Dan es un ejemplo de lucha y superación personal que logra recomponerse después de perder sus dos piernas en dicho conflicto bélico acontecido entre 1955 y 1975.

Gary Sinise protagonizó junto a Tom Hanks "Forrest Gump"
Gary Sinise protagonizó además la serie C.S.I y tantas otras películas como Apolo 13. Foto: IMDb

La vida de Gary Sinise después de Forrest Gump: creó una fundación para ayudar a hijos de veteranos

El actor del clásico del cine continuó con su vida en el mundo del espectáculo en producciones como C.S.I, serie que tuvo un total de nueve temporadas entre 2004 y 2013. Sin embargo, en paralelo, Sinise decidió crear una fundación para ayudar a familiares de veteranos de guerra. Cada año, el hombre lleva a más de 1.000 hijos de soldados de viaje a Disney.

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El programa se llama Snowball Express y surgió en 2003 cuando una mujer recibió una carta de su esposo caído en la guerra de Irak- Estados Unidos en la que le decía que debía visitar el parque de Disney Word si él no volvía.

Gary Sinise protagonizó junto a Tom Hanks "Forrest Gump"
Gary Sinise creó su fundación en el año 2011. En paralelo, continuó con su carrera. Foto: IMDb

La organización del actor lleva el nombre de Gary Sinise Foundation, creada en 2011, y no solo se dedica a planear dichas experiencias, también financia casas adaptadas para soldados, veteranos y socorristas.

Inspirado en su papel como el teniente Dan y su lucha por ver el lado luminoso de la vida, según el propio Sinise, su objetivo es brindarle a cada una de estas personas una mejor calidad de vida y que tengan la posibilidad de reunirse e intercambiar diálogos y conversaciones entre ellos.

Gary Sinise protagonizó junto a Tom Hanks "Forrest Gump"
Gary Sinise protagonizó junto a Tom Hanks "Forrest Gump". Foto: IMDb

La otra película en la que coincidieron Tom Hanks y Gary Sinise

Tom Hanks y Gary Sinise también participaron en otra gran cinta de la historia del cine como lo fue Apolo 13, dirigida por Ron Howard. Un dato interesante es que esta película se estrenó solo un año después de Forrest Gump. El filme trata sobre la misión espacial del Apolo 13 y está basada en la novela del astronauta Jim Lovell, quien participó en la misma.

La película sigue el asombroso viaje que comienza en abril de 1970. Justo antes de llegar a destino, la nave sufre un accidente técnico que obligará a los protagonistas a cambiar sus planes. Además de Hanks y Sinise, también actúan Kevin Bacon, Ed Harris y Bill Paxton.

CineHollywood
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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