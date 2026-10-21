En 1986 nació como una canción romántica mexicana: 18 años después, Los Enanitos Verdes la transformó en un himno del rock argentino

Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo, los integrantes originales de la banda. Foto: Rolling Stone

Hay canciones que se vuelven tan populares en la voz de un artista que su origen queda en segundo plano. Eso ocurrió con Tu cárcel, uno de los temas más recordados de Los Enanitos Verdes, una de las bandas más populares del rock argentino. Casi dos décadas después, el grupo argentino liderado por Marciano Cantero grabó una versión en vivo que acercó la canción a otra generación y su incorporación al repertorio comenzó de una manera inesperada: durante una prueba de sonido en México frente a un grupo de empleados que terminó aplaudiendo.

Quién escribió originalmente “Tu cárcel” y por qué se hizo famosa en México

Tu cárcel fue escrita por Marco Antonio Solís, cantante y compositor mexicano conocido como El Buki. La canción formó parte del disco Me volví a acordar de ti que Los Bukis lanzaron en la segunda mitad de la década de 1980.

La composición relata una separación atravesada por las diferencias económicas y el deseo de alcanzar una vida con mayores comodidades. Su interpretación original, ligada a la música grupera y la balada romántica mexicana, tuvo una amplia repercusión en América Latina.

Según relató el propio Solís, la inspiración surgió al observar situaciones de desprecio dentro de algunas relaciones de pareja. El músico también desmintió que la canción estuviera dedicada a la cantante Marisela, con quien había mantenido una relación sentimental.

El tema quedó entre los grandes éxitos de Los Bukis y continuó circulando durante años a través de nuevas interpretaciones, incluso después de que Solís iniciara su carrera solista en 1995.

Cómo Los Enanitos Verdes transformaron “Tu cárcel” en un éxito del rock argentino

La historia de la versión argentina comenzó durante una gira por México. En 2004, Los Enanitos Verdes preparaban un álbum en vivo y buscaban incorporar al espectáculo alguna canción conocida que sorprendiera al público.

En una entrevista publicada por el diario ecuatoriano El Universo en marzo de 2005, Marciano Cantero recordó que interpretaron Tu cárcel durante una prueba de sonido en Matamoros, México, y que los empleados presentes reaccionaron con entusiasmo. “Nos dimos cuenta que nuestra versión de la canción tenía ‘pegue’”, explicó el cantante al recordar la respuesta de quienes escucharon aquella interpretación improvisada.

La reacción los llevó a incorporar el tema al repertorio de sus conciertos. Finalmente, Los Enanitos Verdes grabaron su versión en 2004 para el álbum En vivo, donde la canción apareció junto a otros clásicos de la agrupación.

El nuevo arreglo reemplazó parte de la sonoridad grupera original por guitarras eléctricas y un ritmo más cercano al rock y al pop. Esa transformación permitió que muchos seguidores del rock en español conocieran la composición a través de la banda mendocina.

Fue el líder de Los Enanitos Verdes y murió en 2022.

Qué dijo Marco Antonio Solís sobre la versión de Los Enanitos Verdes

El éxito de la reinterpretación argentina también llegó a oídos de su compositor original. Lejos de rechazarla, Marco Antonio Solís manifestó públicamente su reconocimiento al trabajo de Los Enanitos Verdes.

En una entrevista con la revista Bocas reproducida por el diario colombiano El Tiempo, el músico fue consultado sobre cuál era su versión favorita de Tu cárcel, excluyendo la de Los Bukis. “La de Enanitos Verdes pues”, respondió Solís, y explicó que el grupo argentino había logrado aportar frescura, un ritmo novedoso y una conexión con el público joven.

El compositor también recordó que la banda mexicana Maná interpretaba la canción en algunos conciertos y que él mismo había alentado a su cantante Fher Olvera a grabarla. Sin embargo, Los Enanitos Verdes terminaron publicando primero una versión que alcanzó una gran difusión.

La canción también fue interpretada por otras figuras latinoamericanas, entre ellas Gilda, Soledad Pastorutti y Lila Downs. En 2026, la banda colombiana Morat presentó una nueva adaptación del clásico.