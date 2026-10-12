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Cómo hacer pan de muerto en casa en octubre 2026: la receta mexicana con aroma a naranja que es tradición en noviembre

Este dulce tradicional se prepara con manteca, azahar y ralladura de cítricos. Los ingredientes y el paso a paso para elaborarlo.

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Pan de muerto homenaje a seres queridos.
El pan de muerto ocupa un lugar especial en las ofrendas del Día de Muertos, celebrado principalmente el 1 y 2 de noviembre. Foto: Google Gemini.
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El pan de muerto es una de las preparaciones más representativas de México durante octubre y noviembre. Con su masa esponjosa, aroma a naranja y decoración que representa huesos, este alimento ocupa un lugar especial en las ofrendas del Día de Muertos, celebrado principalmente el 1 y 2 de noviembre. La receta puede elaborarse en casa con ingredientes de panadería y respetando los tiempos de fermentación.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan de muerto en casa

Según una receta publicada por Larousse Cocina, incluida en el libro Panes mexicanos, esta preparación rinde cuatro panes grandes.

Ingredientes para la masa:

  • 1 kg de harina de trigo (300 g para la preparación inicial y 700 g para la masa).
  • 20 g de levadura seca.
  • 350 ml de leche.
  • 190 g de azúcar.
  • 200 g de mantequilla a temperatura ambiente.
  • 200 g de huevo sin cáscara.
  • 60 g de yemas.
  • 12 g de sal.
  • 10 ml de agua de azahar.
  • Ralladura de una naranja.

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Ñoquis con estofado.
  • 100 g de manteca derretida.
  • 200 g de azúcar.
  • Una rama de canela de aproximadamente 10 centímetros.

El agua de azahar aporta un perfume floral característico de algunas versiones del pan de muerto. La ralladura de naranja complementa ese aroma y proporciona un sabor cítrico.

Amasado de pan de muerto en 2026, receta.
La elaboración del pan de muerto requiere una preparación inicial con levadura y dos etapas posteriores de fermentación. Foto: Google Gemini.

Cómo preparar pan de muerto paso a paso y cuánto tiempo debe hornearse

La elaboración requiere una preparación inicial con levadura y dos etapas posteriores de fermentación. Los tiempos de reposo son orientativos y pueden variar según la temperatura ambiente.

  1. Preparar la base: mezclar la levadura con 300 g de harina y la leche. Tapar y dejar reposar unos 30 minutos, hasta que aparezcan burbujas.
  2. Formar la masa: incorporar los huevos y las yemas. Añadir gradualmente los 700 g de harina restantes, la sal y el azúcar.
  3. Agregar los aromas: incorporar poco a poco la manteca, el agua de azahar y la ralladura de naranja. Amasar hasta conseguir una textura lisa y elástica.
  4. Primer levado: colocar la masa en un recipiente ligeramente engrasado, cubrir y dejar reposar aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.
  5. Dar forma: dividir la masa en cuatro porciones. Reservar una quinta parte de cada una para elaborar las tiras con forma de huesos y una esfera central. Colocar las decoraciones sobre cada pan.
  6. Segundo levado: dejar reposar entre 45 y 60 minutos, hasta que los panes dupliquen su volumen.
  7. Hornear: precalentar el horno a 170 °C y cocinar durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que estén dorados.
  8. Terminar: dejar enfriar sobre una rejilla, pincelar con mantequilla derretida y espolvorear con el azúcar previamente triturado junto con la canela.

Para conseguir una textura adecuada, la masa debe desarrollar elasticidad durante el amasado. También es necesario respetar ambos levados antes de introducir los panes en el horno.

Por qué el pan de muerto tiene forma de huesos y qué significa en México

Las tiras superiores, conocidas como canillas, representan los huesos de los difuntos, mientras que la esfera central suele interpretarse como un cráneo. La forma circular también se asocia simbólicamente con el ciclo de la vida y la muerte, según publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pan de muerto recién horneado en octubre y noviembre 2026.
El pan forma parte de las ofrendas familiares del Día de Muertos. Foto: Google Gemini.

Sin embargo, existen distintas variedades regionales. Algunas tienen formas humanas o animales, mientras que otras incorporan ajonjolí, anís o diferentes coberturas.

El pan forma parte de las ofrendas familiares del Día de Muertos, junto con flores, velas, fotografías y alimentos destinados simbólicamente a recordar a los seres queridos fallecidos.

Su historia también presenta particularidades: según una investigación difundida por Ciencia UNAM, una de las primeras recetas impresas identificadas apareció en 1938, en el libro Repostería selecta, de Josefina Velázquez de León.

La preparación actual reúne influencias de distintas tradiciones culturales y técnicas de panadería. Su consumo permanece especialmente vinculado a las celebraciones de octubre y noviembre en México y otros países.

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