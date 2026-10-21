Tristeza en el rock argentino: murió a los 75 años un referente del heavy metal que fue la primera voz de Rata Blanca

El referente del heavy metal argentino tenía 75 años. Foto: @renatarowekph

El rock argentino está de luto por el fallecimiento de Saúl Blanch, histórico cantante de Rata Blanca y pionero del heavy metal nacional, quien murió este miércoles 21 de octubre de 2026 a los 75 años, después de permanecer varias semanas internado en terapia intensiva. El músico fue la primera voz de la banda liderada por Walter Giardino y participó en la grabación de su álbum debut, publicado en 1988. La noticia fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez, quien lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales.

De qué murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca

Según informaron Rosario3 y Ámbito, Blanch atravesaba problemas de salud y llevaba varias semanas internado en estado grave, aunque hasta el momento no se comunicó oficialmente la enfermedad que padecía ni la causa precisa de su fallecimiento.

La noticia fue difundida por César Fuentes Rodríguez, periodista especializado en rock y heavy metal, quien recordó su trayectoria en distintas agrupaciones. “Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado”, expresó.

El periodista también destacó su legado musical y señaló que, según la información que había recibido, la familia del cantante prefería mantener la privacidad y no realizar un velatorio.

Su fallecimiento generó pesar entre los seguidores del rock pesado argentino, especialmente entre quienes conocieron su trabajo en los primeros años de Rata Blanca.

Fue el primer cantante de Rata Blanca. Foto: @saulblanchoficial

Quién era Saúl Blanch y cómo llegó a convertirse en la primera voz de Rata Blanca

Saúl Blanch nació el 8 de septiembre de 1951 en Buenos Aires y comenzó su carrera durante la década de 1970 como integrante de Plus, una de las agrupaciones pioneras del rock duro argentino.

Con esa banda grabó los discos No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock ‘n’ roll (1981). También participó en presentaciones que llevaron al grupo por diferentes países de América Latina y Estados Unidos.

Tras la disolución de Plus, formó parte de proyectos como WC y Héroes, hasta que se incorporó a la formación que daría origen a Rata Blanca, junto al guitarrista Walter Giardino. La banda debutó en vivo en 1987 y comenzó a desarrollar un sonido inspirado en el heavy metal clásico.

Aunque Blanch se había alejado del proyecto, fue convocado nuevamente para grabar las voces de su primer álbum Rata Blanca, editado en 1988. Su interpretación quedó registrada en canciones como El sueño de la gitana, Chico callejero, Rompe el hechizo y Solo para amarte, cuya letra también escribió.

Luego de la publicación del disco, el cantante abandonó la agrupación y fue reemplazado por Adrián Barilari, quien se convertiría en uno de los integrantes más reconocidos de su historia.

La carrera solista de Saúl Blanch y su histórico reencuentro con Rata Blanca

Después de su salida de Rata Blanca, el músico continuó desarrollando proyectos propios. En 1990 publicó Fiel a sus fieles, su primer disco solista, que años más tarde fue reeditado en formato CD con una canción adicional.

En 2006 regresó con Refugiado, un trabajo presentado bajo el nombre de Saúl Blanch Revancha, con el que mantuvo su vínculo con el rock pesado.

Uno de los momentos más recordados de sus últimos años fue el reencuentro con Rata Blanca en 2013, cuando participó como invitado en conciertos por los 25 años de la banda. Aquellas presentaciones permitieron recuperar en vivo las canciones que había grabado durante la etapa fundacional del grupo.

El artista se encontraba internado desde hacía varias semanas. Foto: CMTV

Su trayectoria también quedó ligada a la evolución del rock duro argentino desde los primeros discos de Plus hasta el nacimiento de una de las bandas más importantes del heavy metal nacional.

Con su fallecimiento, la música argentina despide a una de las voces que participaron en la construcción del género durante más de cinco décadas. Su legado permanece en las grabaciones de Plus, Rata Blanca y sus producciones solistas.