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Muebles con fibras naturales, ventanales arqueados y decoración náutica: así es por dentro la habitación de los hijos de Zaira Nara

La casa de Zaira Nara en José Ignacio refleja su estilo de vida relajado y su conexión con la naturaleza. Con dormitorios diseñados especialmente para Malaika y Viggo, materiales naturales, grandes ventanales y una decoración inspirada en el entorno costero uruguayo, la modelo creó un refugio familiar donde la luz, la calidez y el confort son protagonistas.

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Zaira Nara y sus hijos
Zaira Nara y sus hijos Foto: @zaira_nara en Instagram
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Zaira Nara, en su rol de modelo, estableció en José Ignacio, Uruguay, un espacio para compartir tiempo con sus hijos Malaika y Viggo lejos de la rutina cotidiana. En sus redes sociales pueden apreciarse distintos rincones de su propiedad en los que combina arquitectura de inspiración mediterránea con distintos materiales naturales, ambientes llenos de luz y una estética relajada que se refleja en los dormitorios infantiles.

En esos ambientes, cada elemento refleja la identidad de los chicos sin romper la estética general del hogar. Las camas de una plaza, los cabeceros elaborados con fibras naturales, la madera en tonos claros y los textiles en colores delicados son algunos de los detalles que caracterizan los dormitorios, diseñados para brindar descanso y crear una atmósfera cálida y confortable.

Zaira Nara
Zaira Nara mantiene una estética relajada en su hogar. Foto: @zaira.nara en Instagram

Camas individuales con respaldos de fibras naturales y formas redondeadas

Las camas individuales tienen cabeceras hechas de fibras naturales y terminaciones curvas. El trenzado es uno de los detalles que dan textura y aire artesanal, mientras que los tonos rojo, blanco y marrón claro que toman los acolchados y almohadones dejan un diseño integrado a las paredes y el resto del mobiliario.

La elección de estos materiales naturales y tonos de colores dan lugar a una línea decorativa que Zaira eligió para su casa, con piezas que otorgan calidez sin sobrecargar los ambientes de muchos elementos.

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Zaira Nara
La elección de estos materiales naturales y tonos de colores dan lugar a una línea decorativa que Zaira eligió para su casa, con piezas que otorgan calidez sin sobrecargar los ambientes de muchos elementos. Foto: @zaira.nara en Instagram

Tonos rosados y estampados delicados en la habitación de Malaika

La habitación de Malaika se encuentra colmada de tonos rosados y blancos con estampados delicados. La decoración permite percibir una fuerte conexión con el afuera por la continuidad de colores, el aprovechamiento de la luz y las texturas.

Además, desde allí puede apreciarse el exterior con la vegetación presente de modo que existe una fuerte conexión con la naturaleza. Mantiene su propia estética e identidad diferenciada del cuarto de su hermanio Viggo.

Una paleta sobria con detalles en azul y gris para el cuarto de Viggo

El cuarto de Viggo presenta distintas referencias marítimas, partiendo de la elección de la paleta de colores: celestes, grises y azules, tomando una fuerte identidad. Aquello sumado a las líneas de la ropa de cama le dan cierto dinamismo visual y combinan de manera natural con el mobiliario de madera.

Cuarto
Cuartos de Malaika y Viggo. Foto: -

La decoración logra una mezcla equilibrada entre guiños juveniles y un diseño atemporal, capaz de adaptarse a distintas etapas. Los detalles inspirados en el universo marino aparecen de forma sutil dentro de una gama de tonos suaves, en armonía con el entorno de José Ignacio. El resultado es un espacio fresco y relajado, donde la luz natural y los materiales nobles se llevan toda la atención.

Grandes ventanales arqueados que llenan los ambientes de luz natural

La arquitectura cobra protagonismo en estos dormitorios a través de amplias aberturas de diseño curvo, que favorecen la entrada de luz natural y generan una fluida relación entre los espacios interiores y el entorno exterior. Los marcos de madera refuerzan la identidad de la vivienda y aportan coherencia visual con el resto de los materiales presentes en la decoración.

A su vez, las cortinas de telas livianas filtran suavemente la claridad y contribuyen a crear una atmósfera relajada y agradable. Las vistas hacia el jardín suman una sensación de amplitud y acercan la naturaleza al interior de la casa. Lejos de apostar por recursos decorativos excesivos, el diseño se apoya en la iluminación, los materiales nobles y una paleta suave para construir ambientes equilibrados, luminosos y acogedores.

Zaira Nara encontró un refugio de desconexión y naturaleza en José Ignacio

La propiedad refleja una filosofía de vida ligada a la calma, el confort y el contacto con el entorno. En cada rincón se repiten materiales nobles, acabados naturales y una paleta de colores suaves que aportan sensación de bienestar. La madera en tonos claros, los tejidos orgánicos y los matices neutros se combinan en los distintos espacios de la casa para generar una estética armónica y atemporal. Más que una elección decorativa, esta propuesta busca transmitir serenidad y reforzar el vínculo con el paisaje de José Ignacio, convirtiendo la vivienda en un verdadero refugio para el descanso y la desconexión.

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