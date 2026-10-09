comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Así es el refugio patagónico de Jakob von Plessen, el padre de los hijos de Zaira Nara: diseño sustentable, vida campestre y decoración rústica

Jakob von Plessen construyó una cabaña en San Martín de los Andes, donde combina su pasión por los caballos, la vida de campo y el contacto con la naturaleza. Así es la vivienda patagónica que refleja su estilo de vida lejos de la ciudad.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Así es el refugio patagónico de Jakob von Plessen.
Así es el refugio patagónico de Jakob von Plessen, padre de los hijos de Zaira Nara. Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Jakob Von Plessen es el padre de Malaika y Viggo, comparte la crianza con la madre de ellos, Zaira Nara, y mantiene una estrecha relación con el sur argentino, donde desarrolla la mayor parte de su vida al aire libre. La Patagonia representa de este modo un punto clave en su diaria ligado al entorno natural que se compone de montañas, caminos rurales y paisajes varios.

Construyó una cabaña en San Martín de los Andes y allí, lejos de las grandes ciudades, comenzó a desarrollar muchos de sus proyectos personales. De este modo, el entorno lo acompaña en su estilo de vida y le permite conectar con la naturaleza de una forma más cercana.

Jakob Von Plessen
Jakob Von Plessen, padre de los hijos de Zaira Nara, vive en la Patagonia Argentina. Foto: @jakotango en Instagram

Grandes ventanales y madera: la arquitectura integrada al paisaje patagónico

Su hogar en la Patagonia se ubica entre montañas y amplios espacios abiertos, con una gran inspiración campestre. El exterior se reviste de madera oscura, fusionada a la perfección con los tonos del paisaje patagónico.

El frente, por su parte, es recorrido por una galería que funciona como espacio de transición entre el interior y el exterior. Más de una vez ha compartido imágenes del lugar, destacando la compañía de Anya Campbell y Daniel Koh, fotógrafos profesionales que han logrado capturar la esencia de la casa y el entorno.

Contenido Recomendado

Así es por dentro el dormitorio de las hijas de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo:decoración en rosa, múltiples camas y una mini cocina para jugar

Ronaldo y sus hijos

Expertos en interiorismo son claros:“Instalar puertas de suelo a techo es un buen recurso para que una casa parezca más alta”

Expertos en interiorismo son claros: “Instalar puertas de suelo a techo es un buen recurso para que una casa parezca más alta” .
Jakob Von Plessen
Una galería recorre el frente del hogar con una mesa, dos sillas y decoraciones varias. Foto: @jakotango en Instagram

El techo se compone de dos pendientes acanaladas y una chimenea de ladrillo a la vista que se ve por sobre la cubierta y remarca la importancia de la calefacción en la vivienda ubicada en esa zona de la Argentina. Las puertas y ventanas tienen marcos pintados en color verde, un detalle que aporta cierto contraste al ambiente.

Jakob Von Plessen
El techo se compone de dos pendientes acanaladas y una chimenea de ladrillo a la vista que se ve por sobre la cubierta. Foto: @jakotango en Instagram

Vida de campo y pasión por los caballos: la cotidianeidad de Jakob von Plessen

Más que una simple propiedad rodeada de paisajes imponentes, la casa de Jakob von Plessen es una pieza central de su estilo de vida en la Patagonia. Este hogar, ubicado en las cercanías de San Martín de los Andes, combina tranquilidad, naturaleza y tradición rural. Además de ser su espacio de descanso, también se convierte en el escenario desde donde impulsa experiencias ligadas al turismo ecuestre, las cabalgatas y la vida de campo. Así, la vivienda no solo forma parte de su día a día, sino que refleja un proyecto personal conectado de manera directa con el entorno natural patagónico.

Jakob Von Plessen
La casa de Jakob von Plessen es una pieza central de su estilo de vida en la Patagonia. Foto: @jakotango en Instagram

Decoración rústica: paleta de colores, muebles de madera y detalles tradicionales

La estética del ambiente mantiene el estilo rústico y campestre a través de sus paredes revestidas con tablones horizontales y pisos con tablas anchas con terminación rústica.

Los techos mantienen a la vista vigas, tirantes y cerchas de madera dispuestas a la vista de todo aquel que pase por allí, aportando así amplitud visual al entorno. Los grandes ventanales, por su parte, permiten un amplio ingreso de luz natural y ofrecen vistas permanentes hacia el paisaje que rodea la propiedad.

Jakob Von Plessen
Jakob Von Plessen fotografiado en el campo que rodea su propiedad. Foto: @jakotango en Instagram

Eficiencia energética y soluciones constructivas para el frío cordillerano

Durante los meses más fríos, se revaloriza la presencia de una gran chimenea hecha de ladrillos presente en el living del hogar que funciona además como eje central del ambiente. A su alrededor se disponen sofás de tonos claros y sillones que complementan el lugar cubiertos por mantas tejidas con rayas horizontales. Así, se genera un ambiente acorde a las características climáticas de la región.

Jakob Von Plessen
Una gran chimenea de ladrillos es el centro del living del hogar. Foto: @jakotango en Instagram

Por su parte, la cocina es otro de los sectores más funcionales para el frío ya que tiene en su centralidad una estufa de hierro que sirve de elemento de calefacción y de cocina a la vez. En el lugar hay también estanterías abiertas con piezas de cerámica de colores varios que parecen ser de uso diario para el empresario.

HogaresDecoraciónZaira NaraCasas de famosos
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por todo el mundo

    Otra pérdida para el folklore: murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por todo el mundo

  2. El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich:pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

    El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich: pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

  3. Michael Douglas, de 82 años, sobre Catherine Zeta-Jones:“Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a 5 mujeres”

    Michael Douglas, de 82 años, sobre Catherine Zeta-Jones: “Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a 5 mujeres”

  4. Luto en el folklore:murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

    Luto en el folklore: murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

  5. Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años, reveló su rutina de ejercicios de 15 minutos para mantenerse en forma:“Empezá con el 1%”

    Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años, reveló su rutina de ejercicios de 15 minutos para mantenerse en forma: “Empezá con el 1%”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 y restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 y restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

Economía

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

¿Cómo pagar menos por el colectivo y el subte en octubre? El beneficio que devuelve hasta $25.000

Billetes rotos, manchados o quemados:cuándo el banco debe cambiarlos aunque no seas cliente

ARCA cambia la facturación:quiénes deberán dejar de usar comprobantes en papel y desde cuándo

Internacionales

Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada

Tornado en Sicilia, Italia

La isla prohibida en medio del océano:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

Donald Trump condecoró con la Medalla de la Ciencia a Elon Musk:“Es nuestro Thomas Edison moderno”

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026