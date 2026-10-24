8 episodios, un libro por temporada y una sexta entrega en camino: así es la adictiva serie de Prime Video que combina acción y crimen a la perfección

Reacher, serie original para ver en Prime Video. Foto: IMDb

Si buscás una serie para ver este fin de semana, entonces Reacher es una excelente opción, sobre todo para aquellos a quienes les gustan las historias largas, ya que la producción estadounidense posee un total de cuatro temporadas. La buena noticia es que todas las entregas están disponibles en Prime Video.

Creada por Nick Santora, se estrenó el 4 de febrero de 2022 con Alan Ritchson como protagonista. Por ese entonces, el actor era relativamente conocido en la industria: ya había aparecido en Smallville como estrella invitada y en Blue Mountain State, una serie de comedia que salió al aire entre 2010 y 2012.

De qué trata Reacher, la serie de Prime Video que se consolidó entre los amantes de la acción

Reacher sigue la vida de un policía militar llamado Jack Reacher que es acusado por un crimen que no cometió. A partir de este infortunio, cae rehén de una red de corrupción que incluye empresarios, políticos y policías. El objetivo de Reacher estará enfocado en salirse con la suya con el mayor ingenio posible.

La serie de acción está basada en la saga de libros Jack Reacher, publicada por el escritor británico, Lee Child, a partir del año 1997.

Alan Ritchson es el protagonista de la producción que cuenta con cuatro entregas. Foto: IMDb

Cuántos episodios tiene cada temporada y por qué se mantiene un libro por cada entrega

La producción original de Prime Video tiene cuatro temporadas con 32 episodios en total:

La primera temporada se estrenó en 4 de febrero de 2022.

La segunda temporada se estrenó entre diciembre de 2023 y enero de 2024 .

La tercera temporada se estrenó entre febrero y marzo de 2025.

La cuarta temporada se estrenó entre agosto y septiembre de 2026.

Las cuatro entregas están compuestas por 8 capítulos con una duración de 40 minutos cada uno aproximadamente.

Qué historias se eligieron contar en cada temporada de Reacher

Es importante destacar que la serie Reacher no adaptó por una decisión creativa los libros de Child en orden cronológico. Por ejemplo, la primera entrega está basada en el libro Killing Floor, publicado en 1997; la segunda está basada en el libro Bad Luck and Trouble, lanzado en 2007; la temporada 3 está inspirada en la novela Troubler, publicada en 2003; y finalmente la temporada 4, es decir, la más reciente, adapta el libro Gone Tomorrow de 2009.

La serie de Prime Video adapta los libros de Lee Child pero no en orden cronológico. Foto: IMDb

Qué dijo Alan Ritchson sobre la sexta temporada de la serie

Actualmente los espectadores pueden ver las cuatro temporadas de Reacher en Prime Video. Sin embargo, debido a su exultante éxito de audiencias, la plataforma anunció una temporada 5 y más recientemente incluso confirmó que la producción tendrá una temporada 6.

Tras esta noticia, el actor Alan Ritchson sostuvo que le gustaría que esa entrega adapte el libro Die Trying, que es el segundo de la serie publicada por Lee Child en 1998.

Reacher tendrá temporada 5 y 6, aunque aún no está confirmada su fecha de estreno. Foto: IMDb

“Es mi libro favorito. Un dato curioso: había conseguido que lo aprobaran hasta que alguien fue reelegido”, expresó el actor en Threads en referencia a Donald Trump. Por el momento, la fecha de estreno ni de inicio de filmación están confirmados.