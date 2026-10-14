Tiene 6 episodios, trata sobre amores imposibles y es una de las series románticas más esperadas de Prime Video

Cuál es la serie romántica para ver en Prime Video este fin de semana. Foto: Prime Video

En primavera, las series románticas cotizan más alto que en cualquier otra estación del año. Y Prime Video ya apuesta con todo para su próximo estreno en el mes de noviembre. La plataforma de streaming lanzará Campus Drivers, un programa de TV francés orientado al público juvenil y basado en la novela homónima de la autora C.S. Quill.

La escritora empezó a hacerse famosa luego de publicar en la plataforma Fyctia. Con una incipiente comunidad de lectores, Quill se dedicó de lleno a la literatura juvenil, ya que vio un nicho interesante para saltar a la fama. Y así en 2020 lo logró.

Llega la primera producción francesa en Prime Video: de qué trata Campus Drivers

La producción de Francia (la primera de Prime Video) gira en torno a Lois, una joven que acaba de ser admitida en la Universidad de Belrose. Con ella, también ingresa Max, su pareja. Del otro lado, se encuentra Lane, el creador de una aplicación súper famosa en el campus universitario. En ese lugar, ambos se conocerán y sus mundos chocarán para transformarlos por completo. Se trata de una serie de encuentros inesperados, pasión y, por supuesto, varios conflictos amorosos en el medio.

Campus Drivers es la primera producción francesa de Prime Video. Foto: Prime Video

Campus Drivers estuvo creada por el guionista Thomas Boullé, quien además auspició de director en varios de los capítulos de la serie. Por otro lado, Matthieu Hernández y David Menke han estado a cargo de la música original de la producción, que también será una pieza clave en la historia.

Cuándo se estrena y cuántos episodios tendrá

Prime Video confirmó que la serie se lanzará el próximo viernes 6 de noviembre y, de esta manera, todos los suscriptores comenzarán a ver la producción francesa. Campus Drivers posee una sola temporada seis episodios de 40 minutos aproximadamente.

Una segunda entrega aún no está oficializada por el servicio de streaming estadounidense. Sin embargo, al tratarse de una saga literaria, Prime Video seguramente tiene planeado continuar con la historia, en caso de que la audiencia acompañe desde el estreno.

Prime Video confirmó que la serie se lanzará el próximo viernes 6 de noviembre. Foto: Prime Video

El reparto de Campus Drivers: quiénes actúan en la serie

La serie cuenta con las actuaciones de un elenco cargado de nuevos talentos entre los que se encuentran:

Carmen Kassovitz , quien interpreta a Lois Hogan , la protagonista.

Baptiste Masseline , quien interpreta a Lewis

Esteban Vial, quien da vida a Lane O’Neill , el creador de la app y quien se convertirá en el amor de Lois.

Madior Fal da vida a Donovan .

Félix Nebel es Adam, amigo de Lane.

Enzo Lorente

La exitosa obra de C. S. Quill: cuántos libros componen a esta saga de romance universitario

Esta saga francesa de romance juvenil fue todo un éxito de ventas desde su publicación en el país europeo. Está compuesta por cinco libros que siguen la historia y el amorío de diferentes estudiantes. Ellos son:

Supermad gira en torno a Lane O’Neill y Lois Hogan .

Book Boyfriend , protagonizado por Donovan Wolinski .

Crash Test está centrado en Lewis .

Love Machine protagonizado por uno de los integrantes del grupo.

Good Luke sigue la historia de Luke Winchester y Tory Garland.

Hasta el momento, la saga superó el millón de ejemplares vendidos. Sin dudas, un verdadero logro para la literatura del género new adult.