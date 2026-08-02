La perturbadora miniserie de solo 6 capítulos para ver en Prime Video este fin de semana: el drama psicológico que no te dejará pestañear

Chloe, una serie de suspenso para ver en Prime Video. Foto: Prime Video

El fenómeno de las miniseries es un hecho. Lejos quedan ya aquellos sucesos que marcaron programas como Grey’s Anatomy, la Ley y el Orden o Doctor Who con más de 20 temporadas cada una. Las historias con pocos capítulos y con cierres conclusivos parecen atraer a cada vez más espectadores. Chloe, una serie de 6 episodios disponible para ver en Prime Video, es una de ellas.

Se trata de un drama psicológico británico que sigue la vida de Becky, una joven solitaria que ronda los 30 años. Vive con su madre y con su empleo administrativo apenas si puede pagar sus cuentas. Su único escape es mirar asiduamente las redes sociales de una antigua amiga del secundario, Chloe, quien parece ser exitosa y llevar una rutina perfecta.

Sin embargo, todo cambia cuando, de un momento a otro, su examiga muere en un extraño episodio. Con el objetivo de investigar lo ocurrido, Becky asume una identidad falsa para ingresar en el círculo íntimo de Chloe y así encontrar respuestas.

Por qué ver Chloe, un drama psicológico de solo 6 episodios

Los puntos fuertes de Chloe se encuentran en su trama narrativa. Creada por Alice Seabright, la serie construye un ambiente intrigante y diálogos profundos que albergan temáticas centrales de la era digital en la que vivimos.

Chloe no es una típica miniserie policial, por el contrario, utiliza el drama psicológico para explorar cuestiones que tienen que ver con aquellos “alter egos” que se construyen para cohabitar en las redes sociales y en diversos ambientes donde la apariencia prima por sobre todas las cosas.

Chloe cuenta con solo 6 episodios. Foto: Prime Video

El drama también intenta mostrar cómo esta “imagen”, creada por los propios usuarios de Instagram, dista lo suficiente de la verdad de cada persona a puertas cerradas. Por otra parte, la serie aborda la vergüenza, la culpa autodestructiva y el trauma en gran parte de los capítulos.

Quién actúa en Chloe, la serie de suspenso para ver en Prime Video

La protagonista de la serie es Erin Doherty, conocida por sus actuaciones en The Crown como la princesa Ana del Reino Unido, y por su rol como la psicóloga Briony en Adolescencia, un drama policial sobre un niño de 14 años que mata a su compañera de escuela. Se trató del primer papel principal que le tocó abordar a la actriz de 34 años.

El elenco de Chloe se completa con las actuaciones de:

Poppy Gilbert como Chloe Fairbourne.

Billy Howle como Elliot Fairbourne

Pippa Bennett-Warner como Livia Fulton.

Jack Farthing como Richard Greenbank.

Brandon Michael Hall como Josh Stanfield.

Erin Doherty, protagonista de la serie. Foto: Prime Video

“La novia”, otra serie de suspenso psicológico para ver en Prime Video

Prime Video posee uno de los catálogos más grandes de las plataformas de streaming. Y el género de thriller psicológico es uno de los más buscados por los espectadores.

Además de Chloe, otra serie de suspenso con tintes psicológicos para ver en Prime Video es La Novia, que cuenta la historia de Laura, una madre cuya vida se trastoca por completo cuando su único hijo presenta a su nueva pareja llamada Cherry. La mujer no solo cree que la joven es una manipuladora y una oportunista, además, está convencida de que oculta un turbio secreto. Como Chloe, La Novia también tiene 6 episodios de poco menos de una hora.