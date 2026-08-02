comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La perturbadora miniserie de solo 6 capítulos para ver en Prime Video este fin de semana: el drama psicológico que no te dejará pestañear

La serie cuestiona todo lo que muestran las redes sociales y está protagoniza por Erin Doherty, conocida por sus papeles en “Adolescencia” y “The Crown”. De qué trata y por qué hay que verla.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Chloe, una serie de suspenso para ver en Prime Video.
Chloe, una serie de suspenso para ver en Prime Video. Foto: Prime Video
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fenómeno de las miniseries es un hecho. Lejos quedan ya aquellos sucesos que marcaron programas como Grey’s Anatomy, la Ley y el Orden o Doctor Who con más de 20 temporadas cada una. Las historias con pocos capítulos y con cierres conclusivos parecen atraer a cada vez más espectadores. Chloe, una serie de 6 episodios disponible para ver en Prime Video, es una de ellas.

Se trata de un drama psicológico británico que sigue la vida de Becky, una joven solitaria que ronda los 30 años. Vive con su madre y con su empleo administrativo apenas si puede pagar sus cuentas. Su único escape es mirar asiduamente las redes sociales de una antigua amiga del secundario, Chloe, quien parece ser exitosa y llevar una rutina perfecta.

Sin embargo, todo cambia cuando, de un momento a otro, su examiga muere en un extraño episodio. Con el objetivo de investigar lo ocurrido, Becky asume una identidad falsa para ingresar en el círculo íntimo de Chloe y así encontrar respuestas.

Por qué ver Chloe, un drama psicológico de solo 6 episodios

Los puntos fuertes de Chloe se encuentran en su trama narrativa. Creada por Alice Seabright, la serie construye un ambiente intrigante y diálogos profundos que albergan temáticas centrales de la era digital en la que vivimos.

Contenido Recomendado

El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre:la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre: la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

Chloe no es una típica miniserie policial, por el contrario, utiliza el drama psicológico para explorar cuestiones que tienen que ver con aquellos “alter egos” que se construyen para cohabitar en las redes sociales y en diversos ambientes donde la apariencia prima por sobre todas las cosas.

Chloe, serie para ver en Prime Video
Chloe cuenta con solo 6 episodios. Foto: Prime Video

El drama también intenta mostrar cómo esta “imagen”, creada por los propios usuarios de Instagram, dista lo suficiente de la verdad de cada persona a puertas cerradas. Por otra parte, la serie aborda la vergüenza, la culpa autodestructiva y el trauma en gran parte de los capítulos.

Quién actúa en Chloe, la serie de suspenso para ver en Prime Video

La protagonista de la serie es Erin Doherty, conocida por sus actuaciones en The Crown como la princesa Ana del Reino Unido, y por su rol como la psicóloga Briony en Adolescencia, un drama policial sobre un niño de 14 años que mata a su compañera de escuela. Se trató del primer papel principal que le tocó abordar a la actriz de 34 años.

El elenco de Chloe se completa con las actuaciones de:

  • Poppy Gilbert como Chloe Fairbourne.
  • Billy Howle como Elliot Fairbourne
  • Pippa Bennett-Warner como Livia Fulton.
  • Jack Farthing como Richard Greenbank.
  • Brandon Michael Hall como Josh Stanfield.
Chloe, serie para ver en Prime Video
Erin Doherty, protagonista de la serie. Foto: Prime Video

“La novia”, otra serie de suspenso psicológico para ver en Prime Video

Prime Video posee uno de los catálogos más grandes de las plataformas de streaming. Y el género de thriller psicológico es uno de los más buscados por los espectadores.

Además de Chloe, otra serie de suspenso con tintes psicológicos para ver en Prime Video es La Novia, que cuenta la historia de Laura, una madre cuya vida se trastoca por completo cuando su único hijo presenta a su nueva pareja llamada Cherry. La mujer no solo cree que la joven es una manipuladora y una oportunista, además, está convencida de que oculta un turbio secreto. Como Chloe, La Novia también tiene 6 episodios de poco menos de una hora.

SeriesPrime VideoDrama
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

    Tiene solo 7 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las mejores miniseries para ver en HBO Max este fin de semana

  2. Con diseño romano y vistas a un lago:así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

    Con diseño romano y vistas a un lago: así es por dentro la mansión francesa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

  3. “Outlander:Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

    “Outlander: Blood of My Blood” ya tiene fecha de estreno para su temporada 2 en Disney+

  4. Cómo es por dentro la llamativa mansión de Moria Casán en Parque Leloir:arte, naturaleza y un estilo imposible de copiar

    Cómo es por dentro la llamativa mansión de Moria Casán en Parque Leloir: arte, naturaleza y un estilo imposible de copiar

  5. Luck Ra rompió el silencio tras separarse de La Joaqui y aclaró el rumor que más lo lastimó

    Luck Ra rompió el silencio tras separarse de La Joaqui y aclaró el rumor que más lo lastimó
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Prohibición de emitir para el Tesoro y 2/3 del Congreso para remover autoridades:la reforma del Banco Central que el Gobierno quiere aprobar en agosto

Prohibición de emitir para el Tesoro y 2/3 del Congreso para remover autoridades: la reforma del Banco Central que el Gobierno quiere aprobar en agosto

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta:Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Tensión en vivo:Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

El viaje de Luis Caputo al G20:de la búsqueda de respaldo internacional a las expectativas por el encuentro con Scott Bessent

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Descubren en Alemania diminutas esculturas de aves de 40.000 años que revelan el talento artístico de los primeros Homo Sapiens

Descubren en Alemania diminutas esculturas de aves de 40.000 años que revelan el talento artístico de los primeros Homo Sapiens

Una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca en Perú se estrelló y murieron 13 personas

Polémica en España:en plena crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez recomendó su playlist de verano y hubo una ola de críticas

Jornada laboral de 40 horas semanales:se aprobó una reforma histórica que reducirá el horario de trabajo sin recortar salarios