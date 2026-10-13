Arsenal vs. Lille EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Arsenal vs Lille por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
14´ ¡Arsenal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Guimarães fue bloqueado por Maxima Goffi.
5´ ¡Lille se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dilane Bakwa fue bloqueado por Gabriel Magalhães.
3´ Fuera de juego en Lille
Posición adelantada de Hákon Haraldsson.
4´ Saque de arco para Lille
Desde el fondo la pone en juego Berke Özer.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Emirates Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Arsenal y Lille por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Felix Zwayer.
Formación confirmada de Arsenal
Titulares
- (1) David Raya
- (6) Gabriel Magalhães
- (15) Ezri Konsa
- (49) Myles Lewis-Skelly
- (12) Jurriën Timber
- (39) Bruno Guimarães
- (23) Mikel Merino
- (41) Declan Rice
- (10) Eberechi Eze
- (14) Viktor Gyökeres
- (20) Noni Madueke
Suplentes
- (13) Kepa Arrizabalaga
- (30) Illan Meslier
- (33) Riccardo Calafiori
- (3) Cristhian Mosquera
- (89) Marli Salmon
- (4) Ben White
- (56) Max Dowman
- (29) Kai Havertz
- (8) Martin Odegaard
- (7) Bukayo Saka
Entrenador: Mikel Arteta
Formación confirmada de Lille
Titulares
- (1) Berke Özer
- (4) Alexsandro
- (38) Maxima Goffi
- (3) Nathan Ngoy
- (15) Romain Perraud
- (21) Benjamin André
- (7) Dilane Bakwa
- (6) Nabil Bentaleb
- (10) Hákon Haraldsson
- (17) Ngalayel Mukau
- (18) Ayase Ueda
Suplentes
- (12) Orlando Gill
- (26) Isaac Cossier
- (23) Tanguy Nianzou
- (2) Loun Srdanovic
- (24) Calvin Verdonk
- (14) Maurtis Kjaergaard
- (35) Soriba Diaoune
- (9) Olivier Giroud
- (19) Basar Onal
- (28) Gaëtan Perrin
- (11) Osame Sahraoui
Entrenador: Davide Ancelotti
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Arsenal y Lille?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Arsenal vs. Lille por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Arsenal recibe a Lille en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Arsenal vs. Lille:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Arsenal y Lille por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.