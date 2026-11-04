comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Slavia Praga vs. Arsenal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Slavia Praga y Arsenal por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escudos del partido Slavia Praga vs Arsenal por la Champions League.
Slavia Praga vs Arsenal por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Slavia Praga y Arsenal válido por Champions League 2026-2027. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Fortuna Arena de Praga.

Slavia PragaArsenalChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. AEK vs. Real Madrid EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

    AEK vs. Real Madrid EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

  2. River venció 1-0 a Racing y llega con confianza plena al Superclásico

    River venció 1-0 a Racing y llega con confianza plena al Superclásico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

“La razón por la que perdimos es la guerra”:JD Vance culpó al conflicto con Irán por la derrota republicana en los midterms 2026

Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno