Slavia Praga vs. Arsenal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Slavia Praga y Arsenal válido por Champions League 2026-2027. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Fortuna Arena de Praga.
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Slavia Praga vs. Arsenal:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Slavia Praga y Arsenal por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.