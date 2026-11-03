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Slavia Praga vs. Arsenal: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Slavia Praga y Arsenal por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

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Escudos del partido Slavia Praga vs Arsenal por la Champions League.
Slavia Praga vs Arsenal por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Slavia Praga y Arsenal por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 17:00 en el estadio Fortuna Arena de Praga. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Slavia Praga vs. Arsenal, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Miércoles, 04/11/2026, a partir de las 17:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Fortuna Arena, ubicado en Praga.

¿Por dónde ver en vivo Slavia Praga vs. Arsenal, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Slavia Praga y Arsenal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Slavia Praga vs. Arsenal, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Stieler, Tobias, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Slavia PragaArsenalChampions LeagueFútbol
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