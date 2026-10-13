Atlético de Madrid vs. Manchester United EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Atlético de Madrid vs Manchester United por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
15´ Saque de arco para Manchester United
Desde el fondo la pone en juego Senne Lammens.
14´ Saque de arco para Atlético de Madrid
Desde el fondo la pone en juego Jan Oblak.
12´ Córner para Manchester United
Ejecuta el tiro de esquina Bruno Fernandes.
11´ ¡Manchester United se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bryan Mbeumo fue bloqueado por Marcos Llorente.
6´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Baena Rodríguez fue bloqueado por Lisandro Martínez.
6´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alex Grimaldo fue bloqueado por Senne Lammens.
0´ Gooool de Atlético de Madrid
Pablo Barrios marca para Atlético de Madrid con asistencia de Alejandro Baena Rodríguez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Riyadh Air Metropolitano, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Atlético de Madrid y Manchester United por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Glenn Nyberg.
Formación confirmada de Atlético de Madrid
Titulares
- (13) Jan Oblak
- (22) Alex Grimaldo
- (17) Dávid Hancko
- (14) Marcos Llorente
- (21) Cristian Romero
- (10) Álex Baena
- (8) Pablo Barrios
- (5) Johnny Cardoso
- (20) Giuliano Simeone
- (19) Julián Álvarez
- (7) Lee Kangin
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (27) Jorge Domínguez
- (24) Robin Le Normand
- (30) Dani Martinez
- (18) Marc Pubill
- (46) Jorge Castillo
- (23) Morten Hjulmand
- (4) Rodrigo Mendoza
- (15) Jonathan David
- (11) Ademola Lookman
- (16) Arnau Ortiz
- (9) Alexander Sorloth
Entrenador: Diego Simeone
Formación confirmada de Manchester United
Titulares
- (1) Senne Lammens
- (2) Diogo Dalot
- (26) Ayden Heaven
- (6) Lisandro Martínez
- (15) Leny Yoro
- (8) Bruno Fernandes
- (17) Andrey Santos
- (20) Carlos Baleba
- (9) Marcus Rashford
- (18) Youri Tielemans
- (19) Bryan Mbeumo
Suplentes
- (12) Karl Darlow
- (45) Dermot Mee
- (41) Herry Amass
- (4) Matthijs de Ligt
- (5) Harry Maguire
- (39) Tyler Fletcher
- (7) Mason Mount
- (10) Matheus Cunha
- (31) Shea Lacey
- (16) Amad Diallo
- (11) Joshua Zirkzee
Entrenador: Michael Carrick
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Atlético de Madrid y Manchester United?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético de Madrid recibe a Manchester United en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Atlético de Madrid vs. Manchester United:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético de Madrid y Manchester United por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.