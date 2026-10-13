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Atlético de Madrid vs. Manchester United EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Atlético de Madrid y Manchester United por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Atlético Madrid vs Manchester United por la Champions League.
Atlético Madrid vs Manchester United por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Atlético de Madrid recibe a Manchester United por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Riyadh Air Metropolitano y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Atlético de Madrid vs Manchester United por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

15´ Saque de arco para Manchester United

Desde el fondo la pone en juego Senne Lammens.

14´ Saque de arco para Atlético de Madrid

Desde el fondo la pone en juego Jan Oblak.

12´ Córner para Manchester United

Ejecuta el tiro de esquina Bruno Fernandes.

11´ ¡Manchester United se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bryan Mbeumo fue bloqueado por Marcos Llorente.

6´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Baena Rodríguez fue bloqueado por Lisandro Martínez.

6´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Grimaldo fue bloqueado por Senne Lammens.

0´ Gooool de Atlético de Madrid

Pablo Barrios marca para Atlético de Madrid con asistencia de Alejandro Baena Rodríguez.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Riyadh Air Metropolitano, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Atlético de Madrid y Manchester United por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Glenn Nyberg.

Formación confirmada de Atlético de Madrid

Titulares

  • (13) Jan Oblak
  • (22) Alex Grimaldo
  • (17) Dávid Hancko
  • (14) Marcos Llorente
  • (21) Cristian Romero
  • (10) Álex Baena
  • (8) Pablo Barrios
  • (5) Johnny Cardoso
  • (20) Giuliano Simeone
  • (19) Julián Álvarez
  • (7) Lee Kangin

Suplentes

  • (1) Juan Musso
  • (27) Jorge Domínguez
  • (24) Robin Le Normand
  • (30) Dani Martinez
  • (18) Marc Pubill
  • (46) Jorge Castillo
  • (23) Morten Hjulmand
  • (4) Rodrigo Mendoza
  • (15) Jonathan David
  • (11) Ademola Lookman
  • (16) Arnau Ortiz
  • (9) Alexander Sorloth

Entrenador: Diego Simeone

Formación confirmada de Manchester United

Titulares

  • (1) Senne Lammens
  • (2) Diogo Dalot
  • (26) Ayden Heaven
  • (6) Lisandro Martínez
  • (15) Leny Yoro
  • (8) Bruno Fernandes
  • (17) Andrey Santos
  • (20) Carlos Baleba
  • (9) Marcus Rashford
  • (18) Youri Tielemans
  • (19) Bryan Mbeumo

Suplentes

  • (12) Karl Darlow
  • (45) Dermot Mee
  • (41) Herry Amass
  • (4) Matthijs de Ligt
  • (5) Harry Maguire
  • (39) Tyler Fletcher
  • (7) Mason Mount
  • (10) Matheus Cunha
  • (31) Shea Lacey
  • (16) Amad Diallo
  • (11) Joshua Zirkzee

Entrenador: Michael Carrick

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Atlético de Madrid y Manchester United?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético de Madrid recibe a Manchester United en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Atlético de MadridManchester UnitedChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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